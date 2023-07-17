Canan Karatay Batı hayranlarına ateş püskürdü! Kahvaltıda omega-3 bakımından zengin olan besini tüketin

Sağlık açısından birçok besinin gün içinde tüketildiğini ihmal edildiğini söyleyen Canan Karatay bu kez sinirlendi. Kahvaltı saatinde zeytin besininden faydalanmayan vatandaşları tek tek uyardı. Batı hayranı olup özenerek kahvaltı yapanların zeytinden mahrum kaldığını bu da özümüze ve vücudumuza saygısızlık olduğunu vurguladı.

Batılı ülkelerde kahvaltı kültüründe gevrek ve süt ya da pankek tarzı tüketimin beyni olumsuz etkilediğinin altını çizen Karatay, bizim kahvaltı kültüründe vücudun şifa deposunun yattığını söyledi. En önemli besinin ise zeytin olduğunu hatırlattı. Güne başlarken tüketilen 5-7 zeytinin gün boyu vücuttaki etkilerini sıraladı.

İŞTE CANAN KARATAY’IN KAHVALTIDAKİ GÖZDE BESİNİ: ZEYTİNİN FAYDALARI

Güne zeytinle başlamak demek yorgunluk ve stresi vücuttan uzaklaştırmak demek. Zeytin ağızdan başlayarak vücuda fayda sağlar. Düzenli tüketilen zeytin ağız içindeki enfeksiyonu azaltır.

Yemek borusundaki besin atıklarını ve deformeleri yok edecek kadar etkili bir E vitamini kaynağıdır. Mide ve bağırsak sisteminin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

Karatay, her gün tüketilen zeytinin kabızlık sorununu yok ettiği ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağladığını belirtti. Öte yandan basur gibi sorunları olanların mutlaka tüketmesi gerektiğinin altını çizdi.

E vitamini ve omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan zeytin cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu sayede yaşlanma belirtileri olan kırışma gibi sorunları ortadan kaldırır.

Düzenli tüketilen zeytin sinir sistemini güçlendirerek beyin faktörlerinin sağlıklı çalışmasını destekler. Sinir sistemi güçlendikçe beyin işlevselliği artar unutkanlık demas ve alzehimer gibi sorunların yaşanma riski azalır.

Zeytin adeta tüm vücuda format atar. Vücudun yenilenmesini ve daha sağlıklı çalışmasını destekler.