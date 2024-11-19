Canan Karatay'dan içecek önerisi: "Günde 2 bardak tüketen yaşadı"

Canan Karatay, çayın aşırı kafein içeriği nedeniyle yanlış tüketilmesinin sağlığa zararlı olabileceğini belirtti. Çünkü fazla çay tüketimi, kan depolarının azalmasına yol açabiliyor. Karatay, çayın limon eklenerek tüketilmesini öneriyor. Limonlu çayın sağlık açısından sunduğu pek çok fayda bulunuyor.

LİMONLU ÇAYIN FAYDALARI

Limonlu çay, demir depolarını artırarak vücudun sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bağırsak spazmı, idrar yolu enfeksiyonları, ağız kokusu ve hazımsızlık gibi problemlere karşı faydalıdır.

Günde en az 2 bardak limonlu çay içilmesini tavsiye eden Canan Karatay, bunun vücuttaki virüs ve bakterileri azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Limonlu çay, sindirimi kolaylaştırabilir ve vücudun onarılmasında da önemli bir rol oynayabilir.

Karatay, günde 2 bardak limonlu çay tüketmenin sağlığı iyileştirdiğini ve kişiye adeta gençlik kaynağı gibi geldiğini ifade ediyor.