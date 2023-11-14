Canan Karatay'dan Korkutan Uyarı! Zeytin Peynir Yiyenler Dikkat!
Prof. Dr. Canan Karatay'dan korkutucu bir açıklama daha geldi. Her gün tükettiğimiz peynir ve zeytinle ilgili açıklamalarda bulunan Karatay, önemli tüyolarda bulundu.
İyi yapılan sabah kahvaltısı gün içindeki enerji ve sağlık için oldukça önemlidir. Ancak sabah kahvaltısında tüketilen bazı besinler sağlığı kötü etkiliyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, sabah kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin ve peynirin tüketimi konusunda uyardı. Bu besinleri tüketirken yapılan hataların kısırlık riskini artırdığını vurguladı.
Sabah kahvaltılarında lezzetli olsun diye birçok ürünü birbirine karıştırıyoruz ancak yapılan bu hareket oldukça riskli. Karatay, bu nedenle birçok kişiyi zeytin ve peynir tüketimine karşı uyarıyor.
KISIRLIK RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN
Canan Karatay'ın açıklamalarına göre suda tuzunu salan peynir kısırlık riskini azaltıyor. Bunun için alınması gereken asıl önlem kullanılan yağ ve tuzun çeşidine önceden dikkat etmek.