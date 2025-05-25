Canan Karatay’dan yaza özel incelme formülü: Tığ gibi vücut için işte mucize gıda!
Prof. Dr. Canan Karatay, yaza fit girmek isteyenler için sağlıklı beslenme tüyosu verdi. Karatay’a göre, tahin yalnızca kilo vermeye yardımcı olmuyor; bağışıklığı güçlendiriyor, kalp sağlığını destekliyor ve yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Ancak ölçülü tüketilmesi gerektiğini de vurguladı.
Sağlıklı yaşam ve beslenme alanında yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de formda bir vücuda kavuşmak isteyenlerin dikkatini çekecek bir öneriyle ortaya çıktı.
Haber Global'e göre Karatay, özellikle yaz aylarında kilo vermek isteyenlerin tahine yönelmesi gerektiğini belirtti.
Antioksidan, sağlıklı yağlar ve vitaminler bakımından zengin olan tahin, kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar sağlığını koruyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor, damar tıkanıklığına karşı kalkan görevi görüyor.
PEKMEZLİ TAHİNLE BAĞIŞIKLIK ZIRHI
Tahin ve pekmez ikilisi, Karatay’a göre bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol oynuyor. Bu karışım, içerdiği mineraller sayesinde kemik sağlığını destekliyor, kolesterolü düşürüyor ve felç riskini azaltıyor.
Aynı zamanda B vitamini ve çinko içeriği ile saçlara parlaklık kazandırıyor ve cilt yenilenmesini destekliyor.
LİMONLU TAHİN: ENERJİYİ KATLIYOR
Karatay’ın önerilerine göre tahine limon eklemek enerji verici etkiyi artırıyor. Bu kombinasyon, gün içinde dinç kalmak isteyenler için doğal bir enerji takviyesi işlevi görüyor. Ayrıca hafızayı güçlendirme, sindirim sistemini düzenleme ve metabolizmayı hızlandırma gibi faydaları da beraberinde getiriyor.
Karatay, tahinin mucizevi etkilerine rağmen yüksek kalorili bir besin olduğuna dikkat çekerek, “Ölçülü tüketilmesi şart. Susam alerjisi olanlar ise tahinden kesinlikle uzak durmalı.” uyarısında bulundu.