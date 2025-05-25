Canan Karatay’dan yaza özel incelme formülü: Tığ gibi vücut için işte mucize gıda!

LİMONLU TAHİN: ENERJİYİ KATLIYOR



Karatay’ın önerilerine göre tahine limon eklemek enerji verici etkiyi artırıyor. Bu kombinasyon, gün içinde dinç kalmak isteyenler için doğal bir enerji takviyesi işlevi görüyor. Ayrıca hafızayı güçlendirme, sindirim sistemini düzenleme ve metabolizmayı hızlandırma gibi faydaları da beraberinde getiriyor.