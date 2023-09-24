Canan Karatay'ın ayılıp bayıldığı çörek otu! Bir tek ölüme çaresi yok!

Çörek otu Canan Karatay'ın sıklıkla tüketilmesini tavsiye ettiği şifa kaynağı olan bir bitki. O hastalığın tedavisinde mucize iyileşmeler sağlamakta.. Çörek otu faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir ve nasıl tüketilmelidir sizler içi hazırladık!

BİNBİR DERDE DEVA! ŞİFA DEPOSU ÇÖREK OTU!

Çörek otu Nigella Sativa olarak bilinen bitkinin tohumları kullanılarak elde edilen şifalı bir bitkidir. Orta Doğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika mutfaklarında sıklıkla kullanılır, yemeklere lezzet katar. Çörek otu tohumu baharat veya yağ olarak kullanılabilmekte ve her iki türlü de insan vücuduna inanılmaz fayda sağlamaktadır.

Çörek otu Hindistan ve Arap Yarımadası'nda eski tarihlerden beri hastalıkların tedavisinde, ağrıların azaltılması ve hem beden hem de ruhsal sağlığın artırılmasında kullanılmakta. Özellikle İbn-i Sina'nın hastalıkları iyileştirmede çörek otuna sıklıkla başvurduğu bilinmektedir. Çörek otu tohumu biraz acı ve keskin bir tada sahip olduğundan direkt olarak tüketimi herkese hitap etmeyebilmekte. Çörek otu tohumları, lif, protein, başta B vitamini olmak üzere vitaminler ve özellikle demir ve magnezyum mineralleri açısından zengin bir kaynaktır. Çörek otu faydaları saymakla bitmese sizler için birkaç faydasını listeledik.

ÇÖREK OTU FAYDALARI!

Çörek otu geçmişten günümüze hastalıkların tedavisinde kullanılmakta ve şifa dağıtmaktadır. İşte çörek otunun faydaları:

Saman nezlesi gibi alerjik reaksiyonlara iyi gelen antihistaminik etkisi vardır.

Astım ve bronşit semptomlarını azaltır.

Adet döngüsünü düzenler ve krampları hafifletir.

Kansere karşı savaşır.

KOAH hastaları için akciğerlerin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Çörek otu kolesterolün düşürülmesine yardımcı olma özelliğine sahiptir.

Sperm sayısını arttırmada olumlu etkileri vardır.

Mide ülserine sebep olan helikobakter pilori ile savaşır.

Eklem ağrılarının azaltılmasında etkilidir.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR!

Çörek otunun farklı farklı tüketim yolları vardır bu sayede hem keyifle tüketebilir hem de şifa bulabilirsiniz.