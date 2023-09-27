Günde yarım kilo çiğ ciğer yediğini iddia eden sosyal medya fenomeni Brian Johnson'ın bu açıklamasından sonra herkes çiğ ciğer yenir mi sorusunun cevabını sorgulamakta. Uzmanlar bu konuda açıklama yaptı! Çiğ ciğer yenir mi? Ciğerin bilinmeyen o faydası ne? Detaylar yazımızda!

YARIM KİLO ÇİĞ CİĞER YEDİ UZMANLAR AYAKLANDI! ÇİĞ CİĞER YENİR Mİ!

Ciğer besin değeri açısından oldukça zengin ve protein, demir, A vitamini ve B vitamini deposu olan bir besindir. Sosyal medya fenomeni Brian Johnson'ın "günde yarım kilo çiğ ciğer tüketiyorum ve başarılarımı çiğ karaciğer yemeye borçluyum" demesi sosyal medyayı sallamış ve herkesi hayretler içinde bırakmıştı. Uzmanlardan bu iddiaya inanmayanlar bile oldu.

Ağırlık kaldırma ve vücut geliştirmeyle Tiktok ve instagramda ünlü olan Brian Johnson'ın yaptığı açıklama sonrasında uzmanlar ayaklandı. Fenomen olmak gibi farklı amaçlarla yapılan bu tarz açıklamaların hiç kimseyi tehlikeye atmaması gerektiğinden, uzmanlar çiğ ciğer yenir mi sorusuna son noktayı koydular. Uzmanların açıklamasının detayları aşağıda.

UZMANLAR AÇIKLADI ÇİĞ CİĞER YENİR Mİ!

Uzmanlar bu konuya son noktayı koydu. Ciğer, salmonella ve E. coli gibi bakterilerin üremesi için uygun bir ortam sağladığından bu bakteriler, çiğ ciğer tüketildiğinde gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Ciğeri pişirerek tükettiğimizde bu bakterileri öldürmüş ve ciğer tüketimini güvenli bir hale getirmiş oluruz. Ciğeri pişirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir ancak önemli olan ciğerin iç sıcaklığının en 71 dereceye ulaştığından emin olmak. Bu sayede herhangi zararlı mikroorganizma üremesini engellemiş oluruz.

CİĞERİN FAYDALARI!

Düzgün pişirilmiş ciğeri tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor. İşte o faydalar: