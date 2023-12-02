Çiğ Hali Ayrı Kurutulmuş Hali Ayrı Faydalı! Çinliler Ona "Ölümsüzlük Meyvesi" Diyor

Ülkemizde çok sık yetiştirilen Hünnap genellikle dış pazarlamada rağbet görüyor. Çinlilere göre Ölümsüzlük meyvesi ya da iksiri olarak geçen hünnap meyvesi hem çiğ hem kuru tüketilir. Kilosu 60 TL'den satışa sunulan hünnap kurutulduğunda obeziteyi engelleyen en etkili doğal meyve olarak kabul edilir.

Çinliler Ona "Ölümsüzlük Meyvesi" Diyor

Çinli uzmanlar vücudu baştan sonra yenilediklerini düşündükleri Hünnap meyvesinin kan basıncını dengelemesinden kaynaklı beyni geliştirdiğini öne sürüyor. Bir parçası bile ağız içindeki enfeksiyonu azaltacak kadar yüksek antioksidana sahiptir. Uykusuzluk çekenlerin çoğuna kurutulmuş hünnap çayı içirilir. Özellikle gece uyanık gündüz ise bir kaç saat uyuyan bu kişiler için önerilen hünnap çayı melatonin hormonunu dengeler.

Asya ülkelerinin çoğunda akşam üzeri bu çay içilir. Bunun yanı sıra kilo vermek isteyenler için de hünnap tam bir tok tutucu besindir. Vücudun direncini artıracak kadar vitamine sahip olan hünnap K ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini koruyarak sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Yüksek oranda lif içerdiğinden gebelik ve hamileliğin ilk 7 ayında asla tüketilmemeli.

Hünnap C vitamini sayesinde kemoterapiden hasar alan hücre dokularını en hızlı yenileyen besin olarak kabul edilir. Hücre yapısındaki değişim sayesinde kanserli hücrelerde hızla iyileşir. Bu aynı zamanda sağlıklı olmasına rağmen yaşlanma belirtisi gösteren hücreler içinde geçerlidir. Hünnap meyvesinden düzenli tüketenlerin yüzde 90'nında kırışma sarkma meydana gelmez. Hünnap suyu aynı zamanda aç egzamasından kepeklenmeye kadar şifa sağlar.