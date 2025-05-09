Çin tuzu alarmı: Çocuklar için büyük tehdit

Hazır gıdaların büyük bölümünde yer alan, lezzet artırıcı etkisiyle bilinen Monosodyum Glutamat (MSG), sağlık uzmanlarına göre önemli riskler taşıyor. Genellikle “Çin tuzu” olarak bilinen bu katkı maddesi, iştah açıcı etkisiyle bilinse de obezite, diyabet hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Çin tuzu alarmı: Çocuklar için büyük tehdit
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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, bu katkı maddesinin özellikle çocuklar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Demirer, “Monosodyum Glutamat, sinir sistemini doğrudan etkileyerek bağımlılık yapabilir. Doyma hissini baskılar ve kişiyi daha fazla yemeye teşvik eder. Bu durum özellikle çocuklarda obezite ve diyabet gibi hastalıkların artmasına neden olabilir” dedi.

MSG, birçok ülkede yasaklandı veya kullanımı sınırlandırıldı. Türkiye’de ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kullanımına izin veriliyor.

Hangi ürünlerde bulunuyor?

Hazır çorba, salam, sosis, konserve gıdalar, bulyon, cips, kraker, köfte harcı, hazır soslar ve fast food restoran ürünlerinde sıklıkla kullanılıyor. Etiketlerde genellikle “Monosodyum Glutamat”, “MSG” veya “E621” şeklinde yer alıyor.

“Vatandaşlar tuz kullanmadığını söylese de hazır gıdalardaki bu katkı maddesi farkında olmadan tüketiliyor” diyen Prof. Dr. Demirer, MSG içeren ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Siyasi gündemde de yer buldu

Konu siyasetçilerin de gündeminde. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çin tuzuna dair Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Özellikle çocuklar için bu katkı maddesinin yasaklanması gerektiğini belirten Gürer, toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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