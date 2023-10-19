Çinli Bilim İnsanları öve öve bitiremedi! 🧅Türkler O Besin Sayesinde Yıllardır Sağlıklı Besleniyor
Vee... Türklerin beslenme şekli dünya çapında dikkat çekti. Çinli Bilim İnsanları kuru soğan besini hakkında yaptıkları araştırmanın sonuçlarına inanamadı. Yıllardır Türklerin kuru soğanı çiğ yemelerinin altındaki gerçek ortaya çıktı. Kuru soğanın faydaları...
Çinli bilim insanları Türklerin kuru soğanı çiğ yemeleri hakkında yaptıkları araştırmada inanılmaz sonuçlara vardı. Özellikle Anadolu mutfaklarında sıklıkla sumaklayıp yemeklerle servis edilen kuru soğanın tam bir kanser savar olduğu ortaya çıktı. Çinli Bilim insanları Türkler gibi herkesin kuru soğanı çiğ tüketmelerini tavsiye etti.
İşte Kuru Soğanın Faydaları
🧅Uzmanlar gün geçtikçe sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan araştırmalara imza atıyor. Son olarak Çinli bilim insanları kuru soğanın adeta bir iltihap kurutucu olduğunu açıkladı.
🧅Yüksek oranda asidik madde barındıran soğan vücuttaki hücreleri yeniler. Hücrelerin mutasyona maruz kalmasını engeller. Bu da genç görünme oranını artırır. Kuru soğan bu bakımdan oldukça faydalıdır.
🧅Ağız içindeki enfeksiyonu azaltarak diş etlerini güçlendirir. Dişin sarı olmasına neden olan asidiği engeller.