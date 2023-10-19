Çinli Bilim İnsanları öve öve bitiremedi! 🧅Türkler O Besin Sayesinde Yıllardır Sağlıklı Besleniyor

Çinli bilim insanları Türklerin kuru soğanı çiğ yemeleri hakkında yaptıkları araştırmada inanılmaz sonuçlara vardı. Özellikle Anadolu mutfaklarında sıklıkla sumaklayıp yemeklerle servis edilen kuru soğanın tam bir kanser savar olduğu ortaya çıktı. Çinli Bilim insanları Türkler gibi herkesin kuru soğanı çiğ tüketmelerini tavsiye etti.