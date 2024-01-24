Çinlilerin mucize tarifi! 30 yıl öksürmeyeceksiniz...

Kış aylarında soğuk algınlığı olan kişilerde en rastlanan semptom olan öksürük, gece uyuyamayacak derece şiddetlenen bir baş belasına dönüşebilir.

Sosyal medyada yer alan bir tarifin, bir rivayete göre öksürüğü 30 yıl kestiği öne sürülüyor.

İki adet mandalina kabuğunun suyla birlikte kaynatıp içine bal eklenerek içildiği bu tarif gerçekten öksürüğü keser mi?

Mandalina ve kabuklarında güçlü antioksidanlar bulunur. Bu antioksidanlar sayesinde öksürüğe neden olan etkileri yok edip öksürüğü iyileştirmek mümkün.

Ayrıca ballı sıcak sıvıların da öksürüğü hafiflettiği biliniyor.

Not: Tarım ilacı sebebiyle mandalina kabukları kaynatılmadan önce mutlaka karbonatla yıkanmalıdır.