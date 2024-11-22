Cinsiyet değişikliğine kapı açan ilaçlar reçetesiz satılmayacak

Ergenlik çağındaki çocukların cinsiyetlerini terk etmelerinin ilk adımı olan hormon ilaçları artık reçetesiz satılmayacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, hormon ilaçlarına sınırlama getirdi. Bu ilaçlar artık yalnızca doktorlar tarafından yazılan reçeteler yoluyla temin edilecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Cinsiyet değişikliğine kapı açan ilaçlar reçetesiz satılmayacak
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Batı sisteminin LGBT ve cinsiyetsizleştirme dayatmasıyla ergenlik çağındaki çocuklar hormon ilaçlarına özendiriliyor. Çocuklar bu ilaçlara kolayca ulaşabiliyor. Cinsiyet değişikliğine kapı açan bu ilaçlar artık reçetesiz satılmayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, hormoın ilaçlarının kullanımına ilişkin getirilen önlemleri, Türk Eczacıları Birliği yoluyla eczanelere bildirdi.

Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan duyuruda, suistimallerin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, söz konusu ilaçların İlaç Takip Sistemi üzerinden kısıtlı dağıtımla takip edileceği bildirildi.

Bu kapsamda listede belirtilen ilaçlara ait reçetelerin yalnıza Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçete ile karşılanabileceği belirtildi.

İlaç Takip Sistemi’nde eczaneler için ilaç temin kotası oluşturulduğu ve hormon ilaçlarının bu kota çerçevesinde ilgili ecza depolarından temin edilebilmesini sağlayacak sistemin düzenlendiği kaydedildi.

Tüm bu önlemlerle, hormon ilaçları artık eczanelerden, doktorlar tarafından yazılan reçeteler yoluyla temin edilecek.

Düzenlemeye karşı LGBT dernekleri hemen harekete geçti. Propaganda faaliyetleri başladı. Cinsiyetsizleştirme savunuculuğuyla uygulama hedef alındı.

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