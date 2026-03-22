Çocuğunuz sürekli hapşırıyor mu? Bahar alerjisine dikkat: Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Havaların ısınması ve doğanın canlanması çocuklar için park ve bahçelerde özgürce vakit geçirmek anlamına gelirken, bu durum bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntıya yol açan alerjik nezle (rinit) ya da halk arasındaki adıyla saman nezlesi, özellikle ilkbahar döneminde çocukların yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, okul çağında sık rastlanan bu durumun tedavi edilmediği takdirde astıma zemin hazırlayabileceği ve yetişkinlik dönemine kadar devam edebileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor.

ALERJİK NEZLE İKİ GRUBA AYRILIYOR

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mesut Arslan, hastalığın tetikleyicileri hakkında bilgi vererek alerjik nezlenin iki ayrı gruba ayrıldığını belirtti. Hastalığın hem çevresel hem de mevsimsel faktörlere bağlı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Arslan, şunları kaydetti:"Bahar nezlesi, çimen, ağaç ve ot polenlerine bağlı gelişmekte iken, perennial alerjik nezle ise ev tozu akarı, hamamböceği, küf ve evcil hayvanlara bağlı gelişmektedir. Özellikle bahar aylarında burun akıntısı, burun tıkanıklığı sorunu yaşayan hastaların yaklaşık yarısı bahar nezlesidir. Bahar nezlesi yıl boyu sürer ya da mevsimseldir"

Ebeveynlerin çocuklardaki fizyolojik değişimleri iyi gözlemlemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mesut Arslan, alerji belirtilerini şu şekilde sıraladı:"Sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve aksırık nöbetleri ile kendini gösterir. Aksırıklar arka arkaya 10-20 atak halinde, burun akıntısı ise su gibi olup çok bol miktarda ve devamlıdır. Akıntı olmadığı durumlarda çocuk burun tıkanıklığından şikâyet edebilir. Burun tıkanıklığı burun içini kaplayan mukozanın şişmesinden olur. Alerjik nezle, göz sulanması ve kaşıntısı gibi göz alerjileri ile birlikte de görülebilir. Bazen damakta ve genizde akıntı veya kaşıntı hissedilebilir."

SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRILABİLİR

"Alerjik nezle genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bir hastalıktır" diyen Uzm. Dr. Mesut Arslan, doğru teşhisin önemine dikkat çekti. Alerjik nezlenin astım ile ilişkisine de değinen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:"Eğer nezle, ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp, üç haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme eğilimi göstermiyorsa, alerjik nezle şüphesi kuvvetli hale gelir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir. Bahar alerjisi çocuklukta 2 yaşından önce nadir görülür. Özellikle okul çağında sık görülür. Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım da görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle aileler çocukta öksürük ve hırıltı belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Çocukluk yaşlarında ilk belirtilerini veren hastalık yetişkin döneminde de devam edebilir"

Çocukta alerjik nezleden şüphelenilen durumlarda, hastalığa neden olan maddeyi kesin olarak tespit etmek amacıyla cilt veya kan testleri uygulanıyor. Test sonuçlarına göre bir yol haritası çizildiğini ifade eden Uzm. Dr. Mesut Arslan, tedavi süreçleri hakkında şu bilgileri aktardı:"Testlerin sonucunda, çocuğun belli bir alerjene karşı duyarlı olduğu tespit edildiği takdirde, buna karşı tedbirler alınabilir ya da bu alerjiye yönelik tedaviye başlanabilir. Alerjik nezle tedavisinin ilk adımı alerjiye sebep olan alerjenlerden kaçınmaktır. Eğer çocuktaki alerjik nezle polenlere karşı gelişiyorsa, tozlaşmanın sıkça görüldüğü aylarda, çocuğu yeşil alanlardan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekebilir ya da temas kaçınılmazsa tedavi altında tutulması sağlanmalıdır"

İLAÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALIRSA AŞI UYGULANIYOR

Çevresel korunma yöntemlerinin yeterli gelmediği vakalarda ilaç tedavisine başvurulduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mesut Arslan, ilacın da etki etmediği durumlarda izlenen yöntemi şöyle anlattı:"Bu ilaçlar sadece belirtilerin görüldüğü günlerde kullanıldıklarında bile, çocuğun şikâyetlerini gidermeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi de yetersiz kaldığında çocuklarda aşı tedavisi, "immünoterapi" uygulanmaktadır. Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda çocuğa verilmesiyle bağışıklık sistemini düzenlemeyi amaçlayan aşı tedavisi, bir süre sonra vücudun bu alerjenleri doğal karşılayabilmesini sağlamaktadır"