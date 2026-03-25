Çocuğunuzun boyu kısa kalabilir! Erken ergenlikte dikkat etmeniz gereken o belirtiler...

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, çocuklarda erken yaşlarda görülen ergenlik belirtilerinin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli sonuçlar doğurabileceğini belirterek ebeveynlere uyarılarda bulundu. Son yıllarda erken ergenlik şikayetiyle yapılan hekim başvurularının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Özgen, özellikle çocukların büyüme sürecinin bu durumdan doğrudan ve olumsuz etkilendiğini vurguladı.

KIZLARDA 8, ERKEKLERDE 9 YAŞ KRİTERİ

Erken ergenliğin tıbbi olarak belirli yaş sınırlarına dayandığını belirten Prof. Dr. Özgen, ailelerin süreci yakından gözlemlemesi gerektiğini kaydetti. Özgen, sürecin ideal başlangıç zamanlamasını ve erken ergenlik tanımını "Normalde kız çocuklarında ergenlik belirtileri 8 yaşından sonra, erkek çocuklarında ise 9 yaşından sonra başlamalıdır. Bu yaşlardan daha önce ortaya çıkan gelişim bulguları erken ergenlik olarak değerlendirilir ve mutlaka uzman hekim tarafından incelenmelidir" sözleriyle ifade etti.

Erken ergenliğin sadece dışarıdan fark edilen fiziksel değişimlerle sınırlı kalmadığını belirten Özgen, çocukların nihai boy uzunluğundaki tehlikeye işaret etti. Ergenlik döneminde yaşanan hormonal değişimlerin kemiklere olan kalıcı etkisini açıklayan Özgen, şöyle konuştu: "Ergenlik sürecinde salgılanan hormonlar kemik gelişimini hızlandırır. Ancak bu süreç normalden erken başladığında kemik büyüme plakları da erken kapanabilir. Bu durum çocukların başlangıçta hızlı boy uzaması yaşamasına rağmen erişkin dönemde beklenen boydan daha kısa kalmasına neden olabilir"

AİLELER HANGİ BELİRTİLERİ TAKİP ETMELİ?

Çocuklardaki fiziksel değişimlerin aileler tarafından erken aşamada fark edilebileceğinin altını çizen Özgen, ebeveynlerin özellikle dikkat etmesi gereken işaretleri sıraladı: "Kız çocuklarında meme gelişiminin erken başlaması, erkek çocuklarında testis büyümesi, hızlı boy uzaması, vücut kokusunun belirginleşmesi ve koltuk altı ya da genital bölgede tüylenme gibi belirtiler erken ergenliğin habercisi olabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulması önemlidir"

Erken yaşta başlayan ergenliğin zamanında ve doğru bir değerlendirme ile tıbbi olarak yönetilebileceğini belirten Özgen, tedavi seçeneklerinin varlığına değinerek "Günümüzde erken ergenliği kontrol altına alabilen etkili tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Uygun hastalarda uygulanan tedaviler sayesinde ergenlik süreci yavaşlatılabilir ve çocuğun büyüme potansiyeli korunabilir. Bu nedenle erken tanı ve düzenli takip oldukça önemlidir" dedi.

Çocuklarda sağlıklı büyüme ve gelişimin güvence altına alınması için düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Özgen, ebeveynlerin çocuklarında beklenen yaştan önce herhangi bir gelişim belirtisi saptamaları halinde vakit kaybetmeden uzman görüşüne başvurmaları gerektiğini hatırlattı.