Çocukların göz sağlığını etkileyen besinler nelerdir? Çocukların göz sağlığını koruyan 5 besin

Genetiğin yanı sıra artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ekranlar da çocukların gelişiminde önemli bir parça olan göz sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Aileler, teknolojik cihazların kullanımını sınırlasalar da, bu cihazlar artık eğitimde de önemli bir rol oynadığı için çocukları bu türden uzak tutmak mümkün değildir. Bu nedenle çocukların dengeli ve sağlıklı bir diyetle beslendiklerinden emin olmalıdır, doğru beslenme göz sağlığını olumlu şekilde etkileyebilir.

ÇOCUKLARIN GÖZ SAĞLIĞINI ETKİLEYEN BESİNLER NELERDİR? ÇOCUKLARIN GÖZ SAĞLIĞINI KORUYAN 5 BESİN

Çocuklar, evde ve okulda birçok teknolojik cihazla zaman geçirerek görme sorunlarına karşı risk altında olabilirler. Tedavi edilmeyen göz hastalıkları, ilerleyen yaşlarda daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle çocukların havuç, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar ve badem gibi besinlerle beslenmeleri önemlidir.

Betakaroten, E vitamini ve C vitamini gibi besinlerle mümkün olduğunu belirtmektedir. Ayrıca zeaksantin, lutein, selenyum ve çinko içeren besinler de çocukların göz sağlığı için faydalıdır. İşte çocukların sağlıklı gözler için tüketmesi gereken beş besin:

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Koyu yeşil yapraklı sebzeler, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanları içerir. Bu maddeler, katarakt ve maküler dejenerasyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Badem: Badem, içerdiği E vitamini ile maküler dejenerasyonun ilerlemesini yavaşlatır. Günde bir avuç badem yemek, günlük E vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir.

Yumurta: Yumurta, lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Aynı zamanda göz sağlığını koruyan çinko mineralini içerir.

Yağlı Balıklar: DHA adı verilen bir yağ asidi içerirler ve bu yağ asidi göz sıvısının kalitesini korur, kuru göz problemini önler.

Havuç: Havuç, çocukların göz sağlığını desteklemek için en iyi bilinen besindir. İçerdiği A vitamini ve betakaroten, gözlerin fonksiyonlarını korumada önemli bir rol oynar.