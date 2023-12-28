Çok Sık Tuvalete Gidiyorsanız Dikkat! Gün İçinde Sürekli Tuvalete Gitmenizin Sebebi Bu Yiyecekler Olabilir!

Meyve Suları

Meyve suları daha çok kabızlık problemine fayda sağlayan gıdalar arasında yer alır. Genellikle ev yapımı doğal meyve suları daha çok tuvalete çıkmanıza neden olur. Gün içinde sıkça tuvalete gidiyorsanız bunun bir sebebi de içtiğiniz meyve suları olabilir.