Çöl sıcaklarında alınması gereken önlemler! Ferahlarken sağlığınızdan olmayın...

SICAK ÇARPMASININ SONUÇLARI CİDDİ OLABİLİR

Sıcakların yoğun dönemlerde en çok karşılaşılan sağlık sorunu, sıcak çarpmasıdır. Ciddi sonuçlara neden olabilen sıcak çarpması yüksek ateş, terleyememe, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulantı ve nabız hızlanması gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Çocuklar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olan ve açık tenli insanların daha fazla etkilendiği sıcak çarpmasında, komaya kadar gidebilen sinir sistemi bozuklukları yaşanabilmektedir. İlerleyen aşamasında algılama ve koordinasyon yeteneği ile birlikte görme netliğinde bozulma, göz çukurlarının belirginleşmesi ve bilincin kaybolması ortaya çıkabilir.