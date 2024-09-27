Covid'de 'XEC' korkusu! Yeni varyant galip gelebilir

Avrupa ülkelerinde görülen Covid-19'un yeni varyantı XEC hakkında endişeler artıyor. Uzmanlar yeni varyantın diğerlerine göre daha baskın çıkabileceğini söylüyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Covid'de 'XEC' korkusu! Yeni varyant galip gelebilir
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Pandeminin üzerinden geçen 4 yıla rağmen, her kış öncesi Covid'in yeni varyantlarına karşı endişeler artıyor. 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan virüs yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştu.

Avrupa ve Rusya'da yayılıyor

Omicron'un bir alt varyantı 'XEC'in de Avrupa ve Rusya'da hızla yayılması, pandemi korkusunu yeniden gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar ise henüz yeni varyantın Türkiye'de tespit edilip edilmediğine ilişkin bir bilgi olmadığını söylüyor.

Bağışıklığı zayıf kişileri tehdit ediyor

Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliyaz, 'XEC'in de üst solunum yolu enfeksiyonu ile başladığını söyledi. 'XEC'in bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişileri etkileyip, zatürre yapabileceğini söyleyen İliyaz, su açıklamalarda bulundu;

- Sonbahar, kış dönemlerinde vakalar artıyor. Her yeni gelen varyant bir öncekinden daha hızlı yayılıyor. Bu varyant çok baskın olabilir, tüm dünyada da görülebilir. Yayılımını öncelemek için; el yıkamak, odaların havalandırılması, birazcık daha mesafeye dikkat etmek bunlardan yarar görebiliriz. Aşılar bu varyanta karşı da etkilidir. Hasta yoğunluğumuz şu günlerde okulların açılmasıyla beraber artmaya başladı. Çocuklar ilerleyen günlerde büyük bir oranda taşıyıcı olacaklar. Yaşlısı, ek hastası olan kişilerin küçük çocuklara karşı biraz daha mesafeli olması iyi olabilir. Hasta olan çocukların okula gönderilmemesi, diğer çocukların korunması ve salgının hızlanmaması anlamında da yardımcı olabilir.
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