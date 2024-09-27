Covid'de 'XEC' korkusu! Yeni varyant galip gelebilir

Pandeminin üzerinden geçen 4 yıla rağmen, her kış öncesi Covid'in yeni varyantlarına karşı endişeler artıyor. 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan virüs yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştu.

Avrupa ve Rusya'da yayılıyor

Omicron'un bir alt varyantı 'XEC'in de Avrupa ve Rusya'da hızla yayılması, pandemi korkusunu yeniden gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar ise henüz yeni varyantın Türkiye'de tespit edilip edilmediğine ilişkin bir bilgi olmadığını söylüyor.

Bağışıklığı zayıf kişileri tehdit ediyor

Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sinem İliyaz, 'XEC'in de üst solunum yolu enfeksiyonu ile başladığını söyledi. 'XEC'in bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişileri etkileyip, zatürre yapabileceğini söyleyen İliyaz, su açıklamalarda bulundu;