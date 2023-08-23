D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? D vitamini bakımından zengin besinler

D vitamini eksikliği, genellikle güneş ışınlarına yeterince maruz kalmama, koyu cilt pigmentine sahip olma, D vitamini içeren besinlerin yetersiz tüketimi, böbrek veya karaciğer yetmezliği, ilaç kullanımı, kanser türleri gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklukta raşitizim hastalığına yakalanmış olma veya aile geçmişinde bu öykünün bulunması da risk faktörleri arasında yer alır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliği durumunda yorgunluk, baş ağrısı, uyku sorunları, depresyon ve saç dökülmesi gibi belirtiler görülebilir. Kemik yoğunluğunun kaybı sonucu kemik erimesi ve kırık oluşumu da sıkça karşılaşılan sonuçlardır. Ayrıca, çocuklarda raşitizim hastalığı, D vitamini eksikliğinin ciddi bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLUR?

Vücuda yeterli miktarda D vitamini alınmadığında, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir:

Kemik hastalıkları: D vitamini eksikliği, kemik yapısının bozulmasına ve kemik erimesine neden olabilir. Özellikle çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi denilen kemik hastalığı görülebilir.

Bağışıklık sistemi zayıflığı: D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara ve hastalıklara daha yatkın hale gelmeye neden olabilir.

Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları: D vitamini eksikliği, şeker hastalığı, inme ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

Kanser riski: D vitamini eksikliği, meme kanseri gibi kanser türlerinin oluşma riskini artırabilir. D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin kansere yakalanma riski daha düşüktür.

Uyku bozuklukları: D vitamini eksikliği, uyku düzenini etkileyerek uyku bozukluklarına yol açabilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ RİSK GRUPLARI KİMLERDİR?

D vitamini eksikliği riski taşıyan gruplar şunlardır:

Açık tenli kişiler

Yaşlılar

Kapalı ortamlarda çalışanlar

Beslenme bozukluğu olanlar

Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar

D VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

D vitamini doğal olarak güneş ışığıyla vücutta üretilebileceği gibi, aynı zamanda bazı besinlerde de bulunur:

Yağlı balıklar: Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar D vitamini kaynağıdır.

Karaciğer: Tavuk karaciğeri ve dana karaciğeri D vitamini içerir.

Süt ve süt ürünleri: Yumurta sarısı, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini bakımından zengindir.

Yumurta: Yumurta sarısı D vitamini içerir.

Bitkisel kaynaklar: Isırgan otu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler D vitamini içerebilir.

D Vitamini Takviyeleri

D vitamini eksikliği durumunda doktor kontrolünde takviye almak gerekebilir. D vitamini hapları veya damlaları, eksikliği gidermek için kullanılabilir. Ancak takviyelerin aşırıya kaçmadan alınması önemlidir.