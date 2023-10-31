D Vitamini Eksikliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Nasıl Karşılanır?

Sonbaharın gelmesiyle güneş ışınlarından yararlanma oranı da düştü. Haliyle D vitamini eksikliği de arış gösterdi.



D vitamini eksikliği çocuklar ve ileri yaştaki insanlarda daha sık görülüyor. Doktor Emir Hüseyin Ağar D vitamini eksikliğinin belirtilerini sıraladı, uyarıda bulundu.



D vitamini eksikliğini gidermek için ise güneşli havalarda dışarı çıkmak şart.





