D Vitamini Eksikliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Nasıl Karşılanır?

Kış kapıda, bulaşıcı hastalıklar ise iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Grip, üst solunum yolu hastalıkları artarken bağışıklığın güçlü olması önemli. Burada da devreye D vitaminleri giriyor.

D Vitamini Eksikliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Nasıl Karşılanır?
Editör: Şevval İskender
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Sonbaharın gelmesiyle güneş ışınlarından yararlanma oranı da düştü. Haliyle D vitamini eksikliği de arış gösterdi.

D vitamini eksikliği çocuklar ve ileri yaştaki insanlarda daha sık görülüyor. Doktor Emir Hüseyin Ağar D vitamini eksikliğinin belirtilerini sıraladı, uyarıda bulundu.

D vitamini eksikliğini gidermek için ise güneşli havalarda dışarı çıkmak şart.


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