D Vitamini Eksikliğine Dikkat! D Vitamini Eksikliği Nasıl Karşılanır?
Kış kapıda, bulaşıcı hastalıklar ise iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Grip, üst solunum yolu hastalıkları artarken bağışıklığın güçlü olması önemli. Burada da devreye D vitaminleri giriyor.
Sonbaharın gelmesiyle güneş ışınlarından yararlanma oranı da düştü. Haliyle D vitamini eksikliği de arış gösterdi.
D vitamini eksikliği çocuklar ve ileri yaştaki insanlarda daha sık görülüyor. Doktor Emir Hüseyin Ağar D vitamini eksikliğinin belirtilerini sıraladı, uyarıda bulundu.
D vitamini eksikliğini gidermek için ise güneşli havalarda dışarı çıkmak şart.