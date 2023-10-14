Damar Tıkanıklığına Son! Bu Besinler Donmuş Yağı 1 Haftada Eritiyor!

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için vücudumuzun da sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Vücutta kötü kolesterolü artıran sağlıksız yağ birikimi, damarlarda tıkanıklığa neden olarak kalbi doğrudan etkiliyor. Bazı besinler, düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeliyor. İşte kolesterolü bitiren besinler.

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Damar Tıkanıklığına Son! Bu Besinler Donmuş Yağı 1 Haftada Eritiyor! - Resim: 1

AVOKADO

Avokado, tekli doymamış yağlar ve lif bakımından zengin bir meyvedir. LDL kolesterolü düşürebilir ve HDL kolesterolü artırabilir.

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Damar Tıkanıklığına Son! Bu Besinler Donmuş Yağı 1 Haftada Eritiyor! - Resim: 2

BADEM

Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz badem, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor ve sağlıklı yağlar içerdiği için antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor.

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Damar Tıkanıklığına Son! Bu Besinler Donmuş Yağı 1 Haftada Eritiyor! - Resim: 3

YAĞLI BALIKLAR

Somon, alabalık, sardalya gibi omega 3 bakımından oldukça zengin olan yağlı balıklar, kalp sağlığı için birebir fayda sağlıyor.

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Damar Tıkanıklığına Son! Bu Besinler Donmuş Yağı 1 Haftada Eritiyor! - Resim: 4

NOHUT

Yüksek miktarda lif içeren nohut, düşük yağ içeriği sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de tercihi oluyor. Kan şekeri dengelenmesini sağlayan nohut, kolesterolü dengeliyor.

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