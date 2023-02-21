Depremin anne adayları üzerinde etkilerine dikkat!

DÜŞÜK RİSKİ ARTABİLİR

Anne adaylarının büyük depremler sonrası kaygı bozukluğu ve yoğun stres yaşayabileceğini ifade eden Cömert, “Özellikle depremin etkilediği bölgelerde yaşanan olumsuz durumlar stres ve kaygı oluştururken; deprem sürecinde gebeliği devam eden anne adaylarında da olumsuz birtakım tepkimeler meydana gelebilir. Yaşanan yoğun kaygı ve stresle birlikte düşük riski artabilirken; kanama ve erken doğumlar da olabilir. Bu nedenle imkanlar dahilinde anne adaylarının kontrollerini yaptırması son derece önem taşır. Bu süreçte alınacak olan psikolojik destek de anne adayına gebelik süresince yardımcı olacaktır” diye konuştu.