Depremin anne adayları üzerinde etkilerine dikkat!
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerde can ve mal kaybı devam ediyor. Depremzedeler, yaşadığı stres kaynaklı psikolojik ve fizyolojik olarak etkilenmesine neden oldu. Deprem, özellikle anne adaylarında düşük riski ve erken doğumu tetikleyebilir.
Deprem sırasında yaşanılan şiddetli sarsıntı ve olası eşya düşmelerinin düşük ve kanama tehlikesini de beraberinde getirebildiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erhan Cömert deprem sürecinde anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
DÜŞÜK RİSKİ ARTABİLİR
Anne adaylarının büyük depremler sonrası kaygı bozukluğu ve yoğun stres yaşayabileceğini ifade eden Cömert, “Özellikle depremin etkilediği bölgelerde yaşanan olumsuz durumlar stres ve kaygı oluştururken; deprem sürecinde gebeliği devam eden anne adaylarında da olumsuz birtakım tepkimeler meydana gelebilir. Yaşanan yoğun kaygı ve stresle birlikte düşük riski artabilirken; kanama ve erken doğumlar da olabilir. Bu nedenle imkanlar dahilinde anne adaylarının kontrollerini yaptırması son derece önem taşır. Bu süreçte alınacak olan psikolojik destek de anne adayına gebelik süresince yardımcı olacaktır” diye konuştu.
HİJYENE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ
Ayrıca deprem gibi doğal afet dönemlerinde enfeksiyon riskinin de yüksek olabileceğini söyleyen Cömert, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Salgın hastalıklara karşı önlem alınmalıdır. Gebelerin de hijyen konusuna daha fazla özen göstermesi gerekir. Bu noktada vücut hijyeninin sağlanması için temiz suyun bulunmadığı alanlarda dezenfektanlardan faydalanmak önemli. Ayrıca maske kullanımı da yine hamilelerin hastalıklara karşı alabileceği önlemler arasında yer alır.”
PAKETLİ KURU GIDALARIN SON KULLANIM TARİHİNE BAKILMALI
Anne adaylarının beslenmelerine de hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Cömert, “Açıkta beklemiş suları kesinlikle tüketmemek doğru bir uygulama olacaktır. Suları yerde yüksekte ve güneş ışığı almayacak şekilde muhafaza etmek önem taşımaktadır. Gıda konusunda da aynı önlemler geçerli. Paketli kuru gıdalar da dahil tüm yiyeceklerin son kullanma tarihlerine dikkat etmek gerekir. Deprem sürecinde anne adayları takviyelerini de ihmal edebilir. Anne adaylarının, hekimler tarafından verilen folik asit, vitamin, mineral ve demir ilacı gibi takviyelerini düzenli alması önemlidir. Takviyelerine ulaşamayan anne adaylarının sağlık profesyonellerine bu durumu bildirmesi ve onlardan destek alması gerekir” açıklamasında bulundu.