Dikkat göz kaybı yaşabilirsiniz! Göz sağlığı için yapılması gerekenler

Göz sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Görmemizi sağlayan bu önemli organları korumak için bazı önlemleri almak oldukça kritik bir konudur. Özellikle günümüzde sürekli olarak ekranlarla haşır neşir olduğumuzdan, göz sağlığımıza eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Uzmanlar, genel sağlığımızı iyileştirecek önlemlerin yanı sıra, göz sağlığımızı korumak için de önerilerde bulunuyorlar.

DOĞRU BESLENİN

Göz sağlığını korumak için doğru beslenme büyük bir öneme sahiptir. Havuç yemenin gözlerimize iyi geldiğini muhtemelen duymuşsunuzdur, ancak göz sağlığı sadece havuçla sınırlı değildir. Genel olarak sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, gözlerinizin sağlığını desteklemenin temelidir. Ayrıca aşağıdaki besinleri de düzenli olarak tüketmek göz sağlığı açısından önemlidir:

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, kale ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, lutein, zeaksantin ve diğer antioksidanları içerir, bu da göz sağlığı için son derece değerlidir.

Narenciyeler: Portakal gibi narenciyeler, C vitamini açısından zengindir, bu da göz sağlığı için önemlidir.

Yağlı Balıklar: Somon, ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri içerir ve göz sağlığına katkıda bulunabilirler.

HAREKET EDİN

Fiziksel aktivite sadece genel sağlığımızı değil, aynı zamanda göz sağlığımızı da olumlu yönde etkileyebilir. ABD Ulusal Göz Enstitüsü, fiziksel aktivitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi görme sorunlarına neden olabilecek riskleri azaltabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, düşük ila orta düzeyde egzersiz bile yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir. Günlük düzenli yürüyüşler veya egzersizler, göz sağlığınızı korumak için harika bir yol olabilir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN

Güneşin zararlı UV ışınları, göz sağlığını tehdit edebilir. Özellikle güneş gözlüğü kullanmamak, gözlerinize ciddi zararlar verebilir. UV ışınları, göz merceğindeki proteine zarar vererek katarakt oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, güneşli veya bulutlu havalarda dahi güneş gözlüğü takmanız önemlidir. Ancak sıradan bir güneş gözlüğü değil, "%100 UV" veya "UV400" korumalı güneş gözlükleri tercih etmelisiniz.

YETERİNCE SU İÇİN

Gözlerinizin sağlıklı kalabilmesi için yeterince su içmek önemlidir. Gözleriniz, konjonktivayı (ince yüzey zarını) nemli tutmak ve tahriş ile iltihaplanmayı önlemek için sıvı üretir. Yaşlandıkça göz yaşı üretimi doğal olarak azalabilir, bu nedenle yeterince su içmek kritik bir öneme sahiptir. Eğer gözlerinizde kuruluk veya tahriş hissediyorsanız, suni gözyaşı kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta, göz damlalarının koruyucu içermediğinden emin olmaktır. Bu tür kimyasal içermeyen göz damlalarını tercih edin.