Dilinize bir çay kaşığı bal koyup bekleyin! Gece yatmadan bir saat önce yapın

Yapılan bazı araştırmalarda yamandan önce dilde bekletilen balın inanılmaz etkileri ortaya çıkarılmıştır. Yüksek oranda antibiyotik ve antioksidan barındıran balın ne gibi faydası olduğu ise merak edildi. İşte gece yatmandan bir saat önce dilinizde beklettiğiniz balın etkileri...

Dilinize bir çay kaşığı bal koyup bekleyin! Gece yatmadan bir saat önce yapın
Dilinize bir çay kaşığı bal koyup bekleyin!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre dilin üzerine bir çay kaşığı bal koyup bir saat bekleyip yattıktan sonra vücutta inanılmaz değişimler olduğunu ortaya koydu. Akıllarda ise bir çay kaşığı balın vücuttaki etkilerine olan faydalar kaldı. 

Bilim insanlarının yaptığı bu araştırma aslında balın insan vücudundaki farklı etkilerini hesaplamak içindi. Ancak ortaya çıkan sonuçlar epey şoka uğrattı. Antioksidan ve antibiyotik etkili balın ortaya çıkardığı o muazzam etkiler. 

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Dilinizin üzerine bal koyarsanız

GECE YATMADAN ÖNCE DİLİNİZİN ÜZERİNE BİR ÇAY KAŞIĞI BAL KOYARSANIZ

Bal kan şekerini dengeleyerek vücudun gece atıştırma isteğini engeller. Bu da ertesi güne kadar sirayet eden bir etki sağlar. Düzenli yapıldıkça iştah kapanır ve kilo alımı azalır.

Bir çay kaşığı bal tüm sinir hücrelerini dengeleyecek kadar etkilidir. Adeta vücudun hasar almış her hücresini revize ederek depresyon ve bozuk ruh halini onarır. Yoğun iş temposunda çalışanlar için adeta bir antidepresandır. 

Dilinizin üzerine bal koyarsanız

Bal içeriğinde güçlü vitamin enzimleri barındırdığından  bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.  Mevsim geçişleri salgınlar sırasında vücudun direncini artırır. Özellikle sık sık gribal enfeksiyona yakalananlar test edebilir. 

Dilinizin üzerine bal koyarsanız 

Bal kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek vücutta toksin ve kötü kolesterol birikmesini engeller. Dinç ve akıcı bir kan basıncı sayesinde kalp atışlarını bile düzenleyerek vücuttaki toksinleri atar.

Mide asidini dengeler. Bulantı kusma risklerini azaltarak reflüye fayda sağlar. Gün içinde hasar almış yemek borusunu onarır.

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