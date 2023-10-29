Dişlerdeki Siyah Lekeleri Evde Temizleyin! Diş Tartarından Bu Yöntemlerle Kurtulacaksınız

Dişinizdeki tartarlar sizin için korkunç olabilir. Ne kadar güzel bir gülümseniz olsa bile birisi tartar lekesini görür mü, diyerek gülümsemekten kaçınabilirsiniz? Diş tartarı herkesin korktuğu bir şeydir. Bu sinir edici tartarlar, diş plağının en kötü şeklidir ve uzmanlara göre üç altın kuralını unuttuğunuz zaman ortaya çıkar; fırçalama, diş ipi kullanma ve durulama. Dişlerinizden tartarı temizlemezseniz sertleşir ve diş eti hastalığına yol açabilir.

Uzmanlara göre diş tartarlarından kurtulmanın yollarını derledik...

1. Kabartma Tozu ve Tuz

Bu basit ama etkili tartar giderme yöntemiyle başlayın. Kabartma tozu, antibakteriyel etkiye sahip olan ve dişlerin beyazlatılmasına da yardımcı olan güçlü bir maddedir.

Bir yemek kaşığı karbonatı bir tutam tuzla karıştırın ve bu karışımın bir kısmını diş fırçanıza sürün. Alternatif olarak normal diş macununuza ekleyin. Diş minesine zarar verebileceği için dişlerinizi haftada bir kereden fazla karbonatla fırçalamayın.

2. Portakal Kabuğu

Portakal kabuğu artıklarını ne yapacağınızı hiç merak ettiniz mi? Turunçgiller asit içerdikleri için plak lekelerini çıkarmada genellikle iyidirler.

Kabuğu doğrudan dişlerinizin üzerine 2-3 dakika kadar sürtebilir veya macun haline getirip dişlerinize uygulayabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, daha sonra ağzınızı ılık suyla durulayın. Haftada birkaç kez tekrarlayın.

3. Susam Taneleri

Susam tohumları pek çok açıdan harika bir besindir. Salatalarınızı baharatlamaktan tartarı çıkarmaya kadar her yerde kullanılır. Doğal bir fırça görevi görürler ve aynı zamanda dişleri parlatır ve temizlerler.

Bir yemek kaşığı tohumu ağzınıza alın ve iyice çiğneyin. Bir tür macun oluşturmaya çalışmalı ve bu sırada onu yutmamalısınız. Daha sonra dişlerinizi bu macun ve kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Bunu haftada iki kez yapın.

4. Hindistancevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, ağızdaki kiri emer ve aynı zamanda orada yaşayan mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etkiye sahiptir.

Yapmanız gereken, 1-2 yemek kaşığı yağı ağzınızda 10-15 dakika kadar çalkalayın, sonra tükürün ve ılık suyla iyice durulayın.

5. Çilek ve Domates

Hem domates hem de çilek C Vitamini açısından zengindir ve turunçgiller sizin tercihiniz değilse bunları kullanabilirsiniz. İkisinden birini doğrayın, posa haline getirin ve dişlere uygulayın. 5 dakika bekletin, sonra ağzınızı durulayın.

6. Karanfiller

Bu baharat uzun süredir diş ağrıları için ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ağzınızdaki mikroplarla da savaşır. Karanfilleri öğütün (veya hazır bir toz bulun), biraz zeytinyağı ekleyin ve karışımı lekeli bölgelere uygulayın.

Başka bir fikir de ağız kokusunu azaltmak ve bakterileri öldürmek için karanfili düzenli olarak çiğnemektir. Her zamanki sakızınız yerine bunu deneyin.