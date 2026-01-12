Diyabet hastalarına hayati uyarı: Soğuk hava o belirtiyi gizliyor!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sadece ulaşımı ve günlük yaşamı değil, sağlığı da doğrudan tehdit ediyor. 41 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanların yanı sıra diyabet hastalarının da ekstra önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, soğuk havanın kan şekeri üzerindeki çift yönlü etkisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

STRES HORMONLARI İNSÜLİN DENGESİNİ BOZUYOR

Hava sıcaklıklarındaki değişimin kan şekeri yönetiminde kritik bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Ali Vardar, diyabetli bireylerin sadece beslenme ve ilaca odaklanmaması gerektiğini söyledi. Soğuk havanın vücutta bir stres tepkisi oluşturduğunu ifade eden Vardar, "Vücudumuzun bununla doğal olarak mücadele etme yollarından biri, stres hormonlarını salgılamaktır. Bu da insülin üretimini azaltır ve depolanmış kan şekerini serbest bırakır. Bunun yanı sıra, enjekte edilen insülin soğuk havalarda daha yavaş emilebilir" dedi.

SOĞUK HAVA HİPOGLİSEMİYİ GİZLİYOR

Dr. Vardar, soğuk havanın özellikle tip 2 diyabet hastaları ve diyabeti olmayan bireylerde hipoglisemi (düşük kan şekeri) riskini artırdığını vurguladı. Vücudun ısınmak için daha fazla enerji harcadığını belirten Vardar, şu uyarıyı yaptı: "Vücut üşüdüğünde daha fazla glikoz yakar ve bu durum kan şekerinin düşmesine yol açabilir. Ayrıca düşük sıcaklıklar; titreme, üşüme ya da uyuşma gibi belirtileri maskeleyerek hipogliseminin fark edilmesini geciktirebilir. Bu nedenle soğuk havalarda kan şekeri takibi daha da önemlidir."

Kış aylarında yaşam tarzının değişmesinin de risk faktörü oluşturduğunu belirten Vardar, hareketsizliğin insülin duyarlılığını azalttığına dikkat çekti. Vardar, "Kış döneminde insanlar daha az hareket ediyor, buna karşılık daha yüksek karbonhidrat içeren besinlere yöneliyor. Bu iki faktör birlikte kan şekerinin yükselme riskini ciddi biçimde artırıyor" şeklinde konuştu.

ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT

Kış mevsiminde artan boğaz, idrar yolları ve gribal enfeksiyonların da kan şekerini yükselten bir diğer etken olduğunu hatırlatan Dr. Vardar, enfeksiyon geçiren hastaların kan şekerini daha sıkı takip etmesi gerektiğini belirtti. Vardar, "Özellikle insülin kullanan hastalarda, hekimin önerisiyle insülin dozunun geçici olarak artırılması gerekebilir" uyarısında bulundu.