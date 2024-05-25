Dövme yaptırmak zararlı mı? Dövme ve lenf kanseri arasında korkutan ilişki

İnsanlığın çok eski geleneklerinden olan dövme, son günlerde yeniden moda haline geldi. Eski medeniyetlerde kötü ruhlardan korunmak, şans ve bereketi arttırmak gibi amaçlarla yapılan dövme, günümüzde erkek kadın fark etmeksizin vücudu süslemenin bir yolu olarak dikkat çekiyor. Peki dövme yaptırmanın zararlarını biliyor musunuz? Uzman isimden dikkat çeken uyarı geldi.

DÖVME YAPTIRMAK ZARARLI MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, dövme yaptırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Coşkun, dövmenin lenf kanseri riskini arttırdığının tespit edildiğini söyledim. Dövmenin uzun süreli etkilerine yönelik yeterli araştırma olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Coşkun şunları söyledi:

"Dün bu konuda Clinical Medicine dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Lund üniversitesinde Nielsen ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmaya yaklaşık 11 bin kişi dahil edildi. Lenfoması olanlarda dövme yüzdesi yüzde 21 iken, lenfoma tanısı olmayanlarda bu oran yüzde 18 olarak bulundu. Sonuçta dövme yaptırmanın lenfoma riskini yüzde 21 oranında artırdığı tespit edildi. Bu çalışmada dövmenin büyüklüğü ile lenfoma arasında bir ilişki bulunmadı."

Vücuda yabancı bir maddenin enjekte edilmesinin tehlikelerine dikkat çeken Porf. Dr. Coşkun, dövmenin lenf kanserini hangi mekanizma ile arttırdığına dair ise bir veri bulunmadığını söyledi. Olasılıklardan birinin, cilde enjekte edilen mürekkebin düşük dereceli inflamasyonu uyarması ve bu şekilde lenf kanserine yol açabileceği olduğunu kaydetti. "Vücuda enjekte edilen mürekkep sonuçta yabancı bir madde ve immün sistemi harekete geçiriyor. Bu mürekkebin büyük bir kısmıda deriden lenf nodlarına taşınıyor. Bu şekilde lenfoma ile bir ilişkisi olabilir diye düşünülebilir." dedi.

Daha net bir şey söyleyebilmek için araştırmaların devam etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, "Dövme ile lenfoma ve diğer kanserler arasında ilişkiyi büyük çalışmalarla araştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.