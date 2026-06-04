DSÖ dünyaya duyurdu! Aşısı olmayan ölümcül virüs Ocak Ayından beri gizlice yayılıyor

DSÖ tarafından yapılan resmi açıklamada, salgının resmi makamlarca duyurulandan aylar önce, toplum içinde gizlice yayılmaya başlamış olabileceği duyuruldu. Küresel sağlık uzmanları, virüsün uzun süre boyunca hiçbir belirtiyle fark ve tespit edilememesinin, biyolojik salgınla mücadele stratejilerini ciddi şekilde kilitlediği uyarısında bulundu.

BAKANLIK MAYIS'TA İLAN ETTİ AMA VİRÜS OCAK'TAN BERİ SOKAKTA

Cenevre merkezli örgütten gelen son dakika raporunun detaylarını paylaşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından resmi olarak dünyaya ilan edilen Ebola salgınının, aslında Ocak ayından itibaren sessizce popülasyon arasında dolaşımda olabileceğini belirtti. Her ne kadar laboratuvar ortamında ilk doğrulanmış resmi vaka Nisan ayında bir sağlık çalışanında saptanmış olsa da, virüsün aylar boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan, iz bırakmadan yayıldığı değerlendiriliyor.

AŞISI VE ÖZEL TEDAVİSİ YOK: BUNDİBUGYO TÜRÜ ALARMI

Sağlık dünyasını asıl alarma geçiren detay ise virüsün genetik yapısı oldu. Mevcut salgına neden olan kırılımın, Ebola virüsünün en tehlikeli varyantlarından biri olan "Bundibugyo" türü olduğu açıklandı. Bu türün en korkutucu özelliği ise tıp dünyasında henüz üzerinde onaylanmış biyolojik bir aşısının veya hastalığa doğrudan etki edecek özel bir antiviral tedavisinin bulunmaması. DSÖ yetkilileri, bu tıbbi çaresizlik nedeniyle sahada erken teşhis konulmasının, temaslı kişilerin karantinaya alınmasının ve hastanelerdeki destekleyici sıvı-semptomatik tedavilerin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ULUSLARARASI ACİL DURUM İLAN EDİLDİ: UGANDA SEYAHATLERİNE MERCEK

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile komşu ülke Uganda'da eş zamanlı olarak görülen ölümcül vakalar nedeniyle DSÖ, uluslararası alarm seviyesini en üst basamağa çıkardı. Örgüt, yaşanan bu krizi resmen "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak tanımladı. Ancak mevcut tıbbi ve coğrafi tabloda küresel bir "pandemi" (kıtalararası salgın) kriterlerinin henüz oluşmadığı, tehlikenin şu an için bölgesel sınırda tutulmaya çalışıldığı aktarıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE GÜVENSİZLİK VE GÜVENLİK SORUNLARI MÜCADELEYİ KİLİTLİYOR

Afrika kuşağındaki salgınla mücadelede uzmanların karşısına çıkan en büyük bariyer ise temaslı kişilerin takibindeki fahiş yetersizlikler. Bölgede kronikleşen iç güvenlik sorunları, kontrolsüz nüfus hareketliliği, göçler ve bazı yerel kabilelerin batılı sağlık ekiplerine yönelik duyduğu derin güvensizlik nedeniyle, virüslü kişilerle temas eden binlerce vatandaşa hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Uzmanlar, salgının kontrol altına alınabilmesi ve ölümlerin durdurulması için temaslı takip oranının acilen askeri ve idari destekle ciddi şekilde artırılması gerektiğini ifade ediyor.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ VAKA VE ÇOK SAYIDA ÖLÜM RAPOR EDİLDİ

DSÖ'nün siber ve saha veri tabanından paylaşılan son verilere göre, bölgede sadece son birkaç hafta içinde yüzlerce şüpheli vaka ve çok sayıda feci ölüm bildirildi. Kuruluş, sahadaki lojistik eksiklikler nedeniyle gerçek vaka ve can kaybı sayısının açıklanan resmi istatistiklerden çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunurken, uluslararası donörlerden ve gelişmiş devletlerden salgınla mücadele çalışmalarına acil mali ve tıbbi destek verilmesini talep etti.