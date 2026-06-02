DSÖ ilan etti, Ebola Brezilya'ya sıçradı! Dünya Kupası öncesi kırmızı alarm

Batı Afrika'da yüzlerce kişinin hayatına mal olan salgının, milyonlarca futbolseverin turnuva için hareketlendiği bir dönemde Güney Amerika'ya da sıçramış olabileceğinden ciddi endişe duyuluyor. Uzmanlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun "son derece endişe verici" olduğu uyarısını yaparak vaka sayılarının bölgeye ulaşan tıbbi yardımların hızını çoktan aştığını belirtiyor.

KONGO'DA BİNİ AŞKIN ŞÜPHELİ VAKA VE 246 ÖLÜM

Afrika kıtasında salgının merkezi konumundaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şu ana kadar bini aşkın şüpheli vaka kayıtlara geçti. Hastalığın nadir görülen ve ölümcül olan "Bundibugyo varyantı" nedeniyle en az 246 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ancak henüz kimliği tespit edilemeyen 2 binden fazla temaslı kişinin serbestçe dolaşıyor olması, uluslararası kamuoyundaki tedirginliği zirveye tırmandırdı. Uzmanlar, kuluçka süresi ve grip benzeri ilk belirtileri nedeniyle virüsün havalimanlarında tespit edilmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekiyor.

GÜNEY AMERİKA KITALARARASI EBOLA ALARMINDA

Ölümcül virüsün sınırları aşarak Güney Amerika'ya ulaştığı yönündeki ilk somut şüpheler Brezilya'dan geldi. Sao Paulo eyalet hükümetinden yapılan resmi açıklamaya göre, yakın zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunmuş 37 yaşındaki bir kişi, Ebola şüpheli vaka tanımına uyan semptomlar göstermesinin ardından Brezilya'da acil karantinaya alındı. Bu gelişmenin hemen ardından Rio de Janeiro eyalet yetkilileri de benzer viral semptomlar gösteren Ugandalı bir erkeğin tespit edilmesi üzerine eyalet genelinde en üst düzey acil durum protokollerini devreye soktu.

DÜNYA KUPASI "SÜPER BULAŞTIRICI" OLABİLİR KORKUSU

Milyonlarca futbolseverin ve taraftarın turnuvanın düzenleneceği Kuzey Amerika bölgelerine akın etmeye başlaması, küresel tıp dünyasını korkutan en büyük senaryoyu gündeme getirdi. Sağlık bakanlıkları ve virologlar, Dünya Kupası'nın devasa bir "süper bulaştırıcı" etkinliğe dönüşebileceği yönündeki risklerin her geçen saat arttığını savunuyor. Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerin sınır kapılarında ve havalimanlarında olağanüstü termal kamera ve karantina önlemleri devreye alınmış durumda.

ABD VE KANADA'DAN RADİKAL SINIR KAPATMA KARARLARI

Salgının yayılma hızını kesmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada radikal diplomatik hamleler yaptı. Havalimanlarında kırmızı alarm durumuna geçen ABD yönetimi, son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasakladığını ilan etti. Kanada hükümeti ise tedbirleri daha da sıkılaştırarak, bu riskli ülkelerden gelecek kişilere yönelik en az 90 günlük kesintisiz bir seyahat engeli getirdiğini duyurdu. Küresel sağlık örgütleri turnuva öncesi yeni kısıtlamaların kapıda olduğunu belirtiyor.