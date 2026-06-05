DSÖ'den korkutan rapor! Güvensiz gıdalar yılda 1,5 milyon can alıyor

Cenevre'de kamuoyuyla paylaşılan DSÖ raporu, gıda kaynaklı hastalıkların küresel bilançosunu güncel tahminlerle gözler önüne serdi. Gıda güvenliği ihlallerinin ulaştığı boyutları hesaplayan örgüt, sorunun önlenebilir olduğuna dikkat çekerek çözüm yollarını işaret etti.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Güvenli olmayan gıdaların yılda 866 milyon hastalığa ve 1,5 milyon ölüme neden olduğu tahmin ediliyor. Bunların çoğu, su, sanitasyon ve hijyenin iyileştirilmesi, pastörizasyon gibi gıda güvenliği uygulamalarıyla ve savunmasız nüfus için sağlık hizmetlerine erişim gibi önlemlerle engellenebilir."

İstatistikler 2000 yılından günümüze toplam gıda kaynaklı hastalık yükünde bir azalma olduğunu gösteriyor. Elde edilen bu ilerlemeye rağmen, bölgesel eşitsizlikler varlığını sürdürüyor. Rapordaki verilere göre, güvenli olmayan gıdaların yarattığı en büyük hastalık yükü Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerinde yoğunlaşıyor.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA RİSK 3 KAT DAHA FAZLA

Gıda güvensizliğinden en fazla etkilenen ve en büyük risk grubunu oluşturan kesimi ise küçük çocuklar oluşturuyor. 5 yaşın altındaki çocukların, diğer yaş gruplarına kıyasla güvenli olmayan gıdalardan kaynaklanan hastalıklara yakalanma ihtimali yaklaşık 3 kat daha fazla. Raporda bu durum, "Küresel nüfusun sadece yüzde 9'unu oluşturmalarına rağmen, küçük çocuklar gıda kaynaklı hastalıkların neredeyse 3'te 1'inden, özellikle de bu savunmasız yaş grubu için ölümcül olabilen ishal hastalıklarından muzdarip." değerlendirmesiyle aktarıldı.

Bununla birlikte, gıdalardaki metil cıva ve kurşun gibi kimyasal tehlikelere maruz kalmanın gelişmekte olan beyne zarar verebildiği vurgulandı. Bu tür bir maruziyet, çocuklarda ömür boyu süren nörolojik ve gelişimsel sorunlara zemin hazırlıyor.

Rapordaki 2021 yılı verileri, hastalık vakaları ile ölüm oranları arasındaki farklılıkları da ortaya çıkardı. Gıda kaynaklı bakteri, virüs ve parazit enfeksiyonları da dahil biyolojik tehlikeler 2021'de yaklaşık 860 milyon hastalığa yol açarken, can kayıplarına neden olan etkenlerin başında kimyasal maddeler geliyor. Raporda, "Kimyasal tehlikeler, 2021'de kontamine gıdadan kaynaklanan ölümlerin yüzde 73'ünü oluşturdu." denildi. Bu kimyasal kaynaklı ölümlerin çok büyük bir bölümü, kalp hastalığı ve kanser riskini artırması nedeniyle inorganik arsenik (yüzde 42) ve kurşun (yüzde 31) maruziyetiyle bağlantılı.

Raporun sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gıda güvenliğinin soyut bir konu olmadığını, aksine her aileyi ve her öğünü etkileyen somut bir gerçeklik olduğunu belirtti. Ghebreyesus, elde edilen bulguları şu sözlerle özetledi: "Güvenli olmayan gıda her zaman büyük bir halk sağlığı sorunu oldu ancak şimdiye kadar bunun insan ve ekonomik açıdan yarattığı muazzam zararın daha büyük resmini göremiyorduk. Bu yeni tahminler bunu değiştiriyor."

Dünya genelindeki ülkelerin tarihte ilk kez gıda kaynaklı hastalık yükünün en yüksek olduğu alanları tespit edebilecek verilere sahip olduğunu belirten Ghebreyesus, elde edilen bu bilgilerin, hükümetlerin insan sağlığını korumaya yönelik öncelikli tedbirleri belirlemesine yardımcı olacağını ifade etti.