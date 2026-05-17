DSÖ'den kritik karar: Küresel acil durum ilan edildi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla salgına karşı en üst düzey alarm durumuna geçildi.

🚨 DSÖ'DEN EN ÜST DÜZEY ACİL DURUM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pazar günü yaptığı resmi açıklamayla Afrika'da yayılan Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etti. DSÖ, bu kararın sınır ötesi yayılım, başkentlere ulaşan vakalar ve salgının gerçek boyutuna dair derin belirsizlikler nedeniyle alındığını vurguladı.

Kurum, mevcut tablonun henüz COVID-19 gibi bir "pandemi" (küresel salgın) kriterlerini karşılamadığını belirterek, paniği önlemek adına ülkelerin uluslararası sınırlarını kapatmaması ve ticareti kısıtlamaması yönünde çağrıda bulundu. Sınır kapatmanın yasa dışı ve denetimsiz geçişleri artırarak virüs takip mekanizmasını tamamen çökertebileceği uyarısı yapıldı.



EN BÜYÜK TEHLİKE: BU VARYANTIN AŞISI YOK!

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ile DSÖ uzmanlarını en çok alarma geçiren detay, virüsün türü oldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde, salgına Ebola'nın oldukça nadir görülen "Bundibugyo" varyantının yol açtığı kesinleşti.

Kritik Detay: Tıp dünyasının geçmişteki büyük Ebola salgınlarında kullandığı ve ölümleri yarı yarıya azaltan mevcut onaylı aşılar ve antikor tedavileri yalnızca "Zaire" varyantına karşı geliştirilmişti. Şu an yayılmakta olan Bundibugyo varyantına karşı onaylanmış resmi bir aşı veya spesifik tedavi yöntemi bulunmuyor. Sağlık ekipleri sahada tamamen korumasız durumda zamana karşı yarışıyor.

VİRÜS DEV METROPOLLERE VE UGANDA'YA SIÇRADI

Nisan ayının sonlarında DKC'nin altın madenciliğiyle bilinen ve nüfus hareketliliği çok yoğun olan Ituri eyaletinde (Mongbwalu, Rwampara ve Bunia bölgelerinde) başlayan salgın, yavaş fark edilmesi nedeniyle hızla yayıldı.

Can Kaybı ve Vakalar: Africa CDC verilerine göre, sahada şu ana kadar 336 şüpheli vaka ve en az 88 can kaybı kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin arasında 4 sağlık çalışanının da bulunması hastane içi bulaşma riskini kanıtladı.

Başkentler Alarmda: Virüs, Ituri'den dönen seyahatçiler aracılığıyla DKC'nin 20 milyon nüfuslu dev başkenti Kinşasa’ya ve toplu taşıma kullanarak sınırı geçen bir hasta yoluyla Uganda’nın başkenti

Kampala’ya sıçradı. Kampala'da birbirinden bağımsız iki laboratuvar onaylı vaka tespit edildi ve hastalardan biri hayatını kaybetti.

Bölgede faaliyet gösteren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekipleri, maden kamplarındaki yoğun nüfus akışı ve militan grupların yarattığı güvenlik sorunları nedeniyle temaslı takibi yapmakta büyük zorluklar yaşandığını bildiriyor.