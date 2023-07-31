Dünya genelinde artan: Tip 2 diyabet nedir? Tip 2 diyabet tedavisi var mı ve en sık kimlerde görülür?

Son yıllara ciddi bir oranda görüne Tip 2 diyabet geleceğin hastalıkları arasında yer alıyor. Bilim insanlarını bile korkutan bu hastalık hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Peki Tip 2 diyabet nedir? Tip 2 diyabet tedavisi var mı ve en sık kimlerde görülür?

Dünya genelinde artan: Tip 2 diyabet nedir? Tip 2 diyabet tedavisi var mı ve en sık kimlerde görülür?
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Dünya genelinde artan sağlıksız beslenme ve kilo artışıyla, Tip 2 Diyabetli hasta sayılarında da yüksek bir artış gözlenmektedir . Küresel olarak birçok hastalığı geride bırakan Tip 2 diyabetle nasıl baş edileceğini derledik. 

TİP 2 DİYABET NEDİR ve KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Tip 2 Diyabet en sık rastlanan diyabet formudur. Tip 2 diyabette vücut yeterince insülin üretemez veya vücut hücreleri insülinin etkilerine karşı dirençli hale gelmiştir. Çoğunu fazla kilolu veya obezlerin oluşturduğu tip 2 diyabet genelde yetişkinlerde görülür.

Tip 2 diyabet nasıl ortaya çıkıyor

Tip 2 diyabetin en genel semptomu kan glukoz düzeyinin gereğinden çok yüksek olmasıdır.

Tip 2 diyabet gereğinden fazla susama gereğinden fazla idrara çıkma ve çok çabuk yorulma gibi semptomlara da sebep olabilir.

TİP 2 DİYABET KİMLERDE GÖRÜLÜR, TEDAVİSİ VAR MIDIR ?

Tip 2 Diyabet önceleri yetişkin hastalığı olarak bilinse de sağlıksız beslenme ve abozitenin arttığı bugünlerde görülme yaşı gittikçe düşmüştür. Tip 2 Diyabet için genel risk faktörleri obezite, sağlıksız beslenme ,hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve aile öyküsünde Tip 2 Diyabet geçmişinin oluşudur.  

tip 2 diyabet nedir

Tip 2 diyabetin kesin bir tedavisi yoktur .Uygun bir diyet ve egzersiz programı hastalıkla baş etmeye yardımcı olur ancak diyet ve egzersizin yeterli olmadığı durumlarda insülin takviyesi veya ilaç kullanımı gereklidir.

Tip 2 Diyabette gerekli diyet ve egzersiz programı uygulanmadığında ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalıktır. 

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