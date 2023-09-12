Dünyanın en tehlikeli virüs çeşitleri! O virüs milyonlarca ölüme sebep oldu!

2019 yılında ortaya çıkan, omicron ve pirola gibi farklı varyantlarıyla sıklıkla gündeme gelen Covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin izleri yavaş yavaş silinmekte. Covid-19 virüsü tehlikeli olmasına rağmen aslında literatürdeki bazı virüslere göre öldürücülüğü daha düşük olan bir virüs. Bu durum akıllara tek bir soru getiriyor. Dünyanın en tehlikeli virüs çeşidi nedir? Sizler için dünyanın en tehlikeli beş virüsünü sıraladık!

ONLAR TARİHİN EN ÖLÜMCÜL BEŞLİSİ! DÜNYANIN EN TEHLİKELİ VİRÜS ÇEŞİTLERİ!

Geçmişten günümüze tüm topluluklar fiziksel pek çok tehlikeyle karşılaştılar. Bu tehlikelerden kurtulmak için "savaş ya da kaç" yöntemiyle yeri geldiğinde tehlikelerle savaşıp yeri geldiğinde onlardan kaçtılar. Onlardan yani "görebildikleri " tehlikelerden. Peki ya göremediklerimiz? Milyarlarca yıldır var olan, hayatlarımızı çevreleyen, varlıklarından çoğu zaman bihaber olduğumuz milyonlarca türde mikroskobik canlı türü vardır.

Bakteriler, virüsler ve bazı mantar türleri çıplak gözle göremediğimiz mikroorganizmaların başında gelmektedir. Mikroorganizmaların faydalı türleri olduğu gibi aynı zamanda hastalık yapıcı türleri de vardır. Ve konu hastalık yapıcı mikroorganizmalara yani patojenlere geldiğinde virüsler listenin başlarında yer almakta. Çiçek hastalığına sebep olan Vaccinia virüsü, 1796 yılında İngiliz cerrah Edward Jenner'ın çiçek aşısını bulmasıyla dünya tarihinden tam anlamıyla silinmiş, son vaka 1977 yılında görülmüştür. Ancak geçmişten günümüze pek çok insanın ölümüne yol açan virüsler de vardır. Dünyanın en tehlikeli virüs çeşitlerini sizler için derledik!

KUDUZ VİRÜSÜ

Bilimsel adı Rabies lyssavirus olan kuduz virüsü nörotropik yani sinir sistemini hedef alan silindir şeklindeki virüs türüdür. Büyük çoğunlukta kuduz olan hayvanın tükürüğünden, daha düşük yaygınlıkla insan tükürüğünden bulaşmaktadır. Günümüzde kuduz aşısının bulunması sebebiyle ölüm oranlarının oldukça azalmasına rağmen hala Hindistan ve Afrika'nın bazı bölgelerinde bu durumun sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Tedavi edilmediği takdirde %100 ölümle sonuçlanması onu dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri yapmakta.

EBOLA VİRÜSÜ

Tanımlanabilen 5 türü olan virüs, insanların, hayvanların kan veya vücut sıvısına temasıyla bulaşmaktadır. İshal, kanama, ateş, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomlara yol açan oldukça tehlikeli bir virüs çeşididir. İlk Ebola salgını Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ve Sudan'da görülmüştür. Tarihte görülen en şiddetli Ebola salgını 2014-2016 yıllarında Batı Afrika ülkelerini etkileyen salgın sonucu yaklaşık 12 bin insan hayatını kaybetmiştir.

HIV

Bağışıklık sistemine hasar vererek AIDS'e yol açan virüs türüdür. Bağışıklık sistemi o kadar zayıf bir hale gelir ki, normalde hafif semptomlarla atlatılan grip gibi hastalıklar bile, virüsü taşıyan kişi için ölümcül hale gelir. Başlıca bulaşma yolları korunmasız cinsel ilişki ve virüsü taşıyan kişiyle direkt kan temasıdır. Günümüzde hala bir tedavisi bulunmamaktadır.

H5N1 İNFLUENZA VİRÜSÜ

Halk arasında kuş gribi olarak bilinen; ateş, öksürük ve boğaz ağrısı sonucu zatürreye hatta ölüme yol açan virüs türüdür. Yaşanan solunum sıkıntısı dolayısıyla vücuda oksijen gitmediğinden oldukça tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Virüs genellikle, enfekte olmuş kanatlı etinin yenmesi veya virüsü taşıyan kuşla temastan sonucu insana geçer. Çok nadir de olsa insandan insana geçiş de söz konusudur.

SARS VİRÜSÜ

Virüsü taşıyan omurgalı bir hayvandan insana geçen, ciddi akut solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan virüs türüdür. Hastalığın ilk olarak Çin'deki bir hayvan pazarından kaynaklı olarak çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık dünya çapında yaklaşık 8000 kişiyi enfekte etmiştir.