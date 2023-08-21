Dünyanın en yaşlı insanı tarafından paylaşılan uzun yaşam sırrı 2 yiyecek! Ömre ömür katıyorlar!

Fransız vatandaşı Jeanne Louise Calment, yaşamının sona erdiği 1997 yılına kadar tam 122 yıl yaşamış, uzun ömrünün ardındaki sırrını açıklarken, pek beklenmeyen detayları vurgulamı;, verdiği bilgiler sonrasında sağlık uzmanları tarafından doğrulanmıştır. Sağlıklı beslenmenin uzun yaşamın temel taşı olduğu konusundaki genel kabulün yanı sıra; düşük kalorili, yağsız, karbonhidratı düşman benimseyen günümüz beslenmesine kıyasla, Calment'in bu iki yiyeceği sık sık tükettiğini söylemesi, ilk duyulduğunda insanları şaşırtmıştır. İşte o yiyecekler:

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI TARAFINDAN PAYLAŞILAN UZUN YAŞAM SIRRI 2 YİYECEK! ÖMRE ÖMÜR KATIYORLAR!

Zeytinyağı

İçerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde öne çıkar. Özellikle tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, sağlık koşullarını iyileştirmede ve hastalıkları azaltmada etkilidir. Bu değerli yağ, çeşitli yemeklerde kullanılabilir ve özellikle sebze veya et kızartmalarında tercih edilebilir. Günde bir ila iki yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek, sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek açısından yeterli olabilir. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, zeytinyağının yüksek tüketiminin erken ölüm riskini azaltabileceğini ve kardiyovasküler hastalık, kanser ve nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini düşürebileceğini belirtmiştir.

Çikolata

Çikolata ise beyin gücünü artırma, hücreleri koruma ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda önemli rol oynayan antosiyaninler, fenolik asitler ve antioksidanlar açısından zengindir. Özellikle bitter çikolata, mineraller açısından zengin olması nedeniyle sağlık üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Ancak aşırı tüketimi obezite ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Araştırmalar, 28 ila 50 gram çikolata tüketiminin sağlık yararları açısından yeterli olduğunu göstermektedir.

Zeytinyağı ve çikolatanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde, uzun yaşamın sırrını Jeanne Louise Calment gibi yaşlı bireylerden öğrenmek mümkün olabilir. Her ikisi de ölçülü tüketildiğinde, kalp dostu ve bağışıklık sistemini destekleyen bu yiyecekler, sağlıklı bir yaşamın temel taşları olarak öne çıkmaktadır.