Dünyada eşi benzeri görülmemiş hastalıklar!
Bu hastalıkların kaçını duydunuz? İşte dünyada eşi benzeri olmayan o hastalıklar
Dört Bacaklı Kadın
Ana rahminde ayrılmayan ikizinin bacaklarıyla dünyada gelen bu kadın görenleri hayrete düşürüyordu. Üstelik dört bacağını da hareket ettirebiliyor, günlük aktivitelerini rahatlıkla yerine getiriyordu.
Kafasını 180 Derece Döndüren Adam
Martin Laurello kafasını sabit vücudunda 180 derece döndürebiliyordu. Arkası dönükken bile yüzü dönükmüş gibi görünen bu adam görenleri oldukça şaşırtıyordu.
Sakallı Kadın Josephine
Resimde gördüğünüz bu kişi sakallı bir erkek gibi görünse de aslında bir kadın! Doğuştan yüzündeki kıllarla doğan Josephine bu hastalığını şöhrete çevirmeyi bilmişti. Üstelik Paris’te tanıştığı bir ressamla evlenip çocuk sahibi de olmuştu.
Aslan Adam
Lionel’in hastalığı dünyada sadece 50 kişide görülmüş olan bir hastalıktı. Yüzü tamamen kıllarla kaplı olan bu kişiye bu hastalık nedeniyle aslan (lion) kelimesinden türetilen Lionel ismi verildi.