Dünyada eşi benzeri görülmemiş hastalıklar!

Sakallı Kadın Josephine

Resimde gördüğünüz bu kişi sakallı bir erkek gibi görünse de aslında bir kadın! Doğuştan yüzündeki kıllarla doğan Josephine bu hastalığını şöhrete çevirmeyi bilmişti. Üstelik Paris’te tanıştığı bir ressamla evlenip çocuk sahibi de olmuştu.