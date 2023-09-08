E vitamini ne işe yarar? E vitamini içeren besinler hangileridir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
Vücudun doğru şekilde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için kritik vitaminlerden biri E vitamini. Kas yorgunluğu, sık hastalanma gibi problemleriniz mi var? Aradığınız burada olabilir: E vitamini ne işe yarar? E vitamini içeren besinler hangileridir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
Günümüzde vitaminlerin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu biliniyor, yeterli vitamin oranları vücudumuzun düzgün çalışması için kritik . Bu vitaminlerden biri de E vitaminidir. E vitamini, hücresel hasarın engellenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi bir dizi vücut fonksiyonunu desteklemesiyle tanınır. Ancak, vücut tarafından üretilemeyen bu önemli vitamini yeterince almak, dengeli bir beslenme planının kritik bir parçasıdır.
E VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?
E vitamini, vücutta önemli bir görev üstlenerek serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu zararlı serbest radikaller, çevresel faktörler ve metabolizma sonucu ortaya çıkar ve hücrelerin DNA yapısını bozarak işlevlerini engelleyebilirler. E vitamini, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerle mücadelede kritik bir rol oynar. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak kalp-damar sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Bu yağda çözünen bir vitamindir ve vücutta depolanabilir. Özellikle karaciğerde depo edilen E vitamini, vücut tarafından sentezlenemediği için dışarıdan besinler veya takviyeler aracılığıyla alınmalıdır.
E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİLERİDİR?
E vitamini açısından zengin besinler arasında bitkisel yağlar, zeytin, ceviz, fındık, badem, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, mango ve kivi gibi meyveler bulunmaktadır. Vücut, E vitamini ihtiyacını karşılayamadığında E vitamini eksikliği görülebilir. Özellikle düşük doğum ağırlığına veya erken doğmuş bebeklerde E vitamini eksikliği sıkça gözlenir. Bu bebeklerin vücut yağ oranları düşük olduğu için yağda çözünen vitaminlerin emilimi ve kullanımı zorlaşır.
E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kaslarda Zayıflık: E vitamini, kas hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyarak kas güçsüzlüğünü engeller.
Koordinasyon ve Yürüme Zorlukları: E vitamini, sinir iletimini düzenleyerek koordinasyon ve yürüme üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
Uyuşma ve Karıncalanma: E vitamini eksikliği, sinir liflerine zarar vererek uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir.
Görme Bozuklukları: Retinadaki ışık reseptörlerinin işlevsizleşmesine neden olarak görme problemlerine neden olabilir.
Bağışıklık Sistemi Sorunları: E vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir.