E vitamini ne işe yarar? E vitamini içeren besinler hangileridir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Günümüzde vitaminlerin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu biliniyor, yeterli vitamin oranları vücudumuzun düzgün çalışması için kritik . Bu vitaminlerden biri de E vitaminidir. E vitamini, hücresel hasarın engellenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi bir dizi vücut fonksiyonunu desteklemesiyle tanınır. Ancak, vücut tarafından üretilemeyen bu önemli vitamini yeterince almak, dengeli bir beslenme planının kritik bir parçasıdır.

E VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

E vitamini, vücutta önemli bir görev üstlenerek serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu zararlı serbest radikaller, çevresel faktörler ve metabolizma sonucu ortaya çıkar ve hücrelerin DNA yapısını bozarak işlevlerini engelleyebilirler. E vitamini, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerle mücadelede kritik bir rol oynar. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunarak kalp-damar sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Bu yağda çözünen bir vitamindir ve vücutta depolanabilir. Özellikle karaciğerde depo edilen E vitamini, vücut tarafından sentezlenemediği için dışarıdan besinler veya takviyeler aracılığıyla alınmalıdır.

E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER HANGİLERİDİR?

E vitamini açısından zengin besinler arasında bitkisel yağlar, zeytin, ceviz, fındık, badem, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, mango ve kivi gibi meyveler bulunmaktadır. Vücut, E vitamini ihtiyacını karşılayamadığında E vitamini eksikliği görülebilir. Özellikle düşük doğum ağırlığına veya erken doğmuş bebeklerde E vitamini eksikliği sıkça gözlenir. Bu bebeklerin vücut yağ oranları düşük olduğu için yağda çözünen vitaminlerin emilimi ve kullanımı zorlaşır.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaslarda Zayıflık: E vitamini, kas hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyarak kas güçsüzlüğünü engeller.

Koordinasyon ve Yürüme Zorlukları: E vitamini, sinir iletimini düzenleyerek koordinasyon ve yürüme üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Uyuşma ve Karıncalanma: E vitamini eksikliği, sinir liflerine zarar vererek uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir.

Görme Bozuklukları: Retinadaki ışık reseptörlerinin işlevsizleşmesine neden olarak görme problemlerine neden olabilir.

Bağışıklık Sistemi Sorunları: E vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir.