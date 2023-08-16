Eczanede satılan en etkili antidepresan ilaçlar hangileridir? Reçetesiz antidepresan ilaç alınır mı?
Günümüzde artan depresyon ve depresif ruh hallerine bağlı verilen antidepresan ilaçlar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Eczanede satılan en etkili antidepresan ilaçlar hangileridir? Reçetesiz satılan antidepresan ilaç var mı? İşte cevabı:
Antidepresan ilaçlar vücuttaki depresyonla ortaya çıkan hücrelerin aktivasyonunu azaltır. Deforme olmuş ve serbest radikalli hücreleri hızla onaran antidepresan ilaçlar, günümüzde en çok aratılan anahtar kelimedir. Çoğu kişi antidepresan ilaçları psikyatri uzmanlarına danışmadan almak ister. Sakinleştirici etkiye sahip olan kişilerin merakla arattığı bu konulara haberin detayında yer verdik.
REÇETESİZ ANTİDEPRESAN ALINIR MI?
Vücudun bütün işlevselliğini etkilediğinden uzman kontrolünde antidepresan tüketimi şarttır. Çünkü içeriğinde barındırdığı bazı özellikler kişilerde kalıcı hasara neden olabilir. Etkileri kısa süren ağrı kesici forma bazı reçetesiz ilaç isimleri işte bunlar;
- Atarax
- Risperdal
- Cipralex
ECZANEDE SATILAN EN ETKİLİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR
Ruhsal hastalıklar oldukça tehlikeli hastalıklardır. Ruh sağlığının önemi için bir uzman görüşü almak şarttır. Çünkü direk sinir sistemini ve beyni etkileyen ruhsal hastalıklar önlem alınmadığında daha kalıcı hasarlara neden olabilir. Ruhsal hastalıklar genetik, travma, ani şoklar ve bilinç altına yerleşen korkularla ortaya çıkar.
Vücudu adeta savunmasız hale getirerek ciddi sorunları açığa çıkarır. Vücutta tavan yapan stres hormonu nedeniyle kişi kontrolsüz sinir krizlerine girebilir. İşte reçeteyle satılan antidepresan ilaçlar;
- Diazem
- Lizan Kapsül
- Ativan Expidet
- Nervium
- Diapam Ampül
- Avertyn
- Citoles
- Esram
- Esmax
DOĞAL YOLLARLA SAKİNLEŞMEK İSTEYENLER
Antidepresan ilaç kullanmaktan kaçınanlar doğal yollarla da sinirleri sakinleştirebilirler. Bunun için antioksidan bakımından zengin olan kuşburnu oldukça etkilidir. Isırgan otu çayı çok keskin sinir hücrelerinin deformasyona uğramasını engeller. Bunun yanı sıra papatya ve sarı kantaron çayları da etkilidir.