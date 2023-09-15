El egzaması bulaşıcı mıdır? El egzaması belirtileri nelerdir? El egzamasına ne iyi gelir? El egzaması nasıl tedavi edilir?

El dermatiti olarak da adlandırılan el egzaması, yaygın bir cilt sorunudur ve birçok kişiyi etkiler. Genetik faktörlerin yanı sıra temas alerjenleri ve tahriş edici maddeler bu egzama türünün oluşumunda rol oynayabilir. Bu durum genellikle temizlik, yemek pişirme, kuaförlük, sağlık hizmetleri ve mekanik işler gibi kimyasallar ve diğer tahriş edici maddelerle temas eden kişileri etkiler.

EL EGZAMASI BULAŞICI MIDIR?

El egzaması bulaşıcı değildir; yani bir kişiden diğerine geçmez veya başkasına bulaştırılmaz. Ancak el egzamasının belirtileri kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

EL EGZAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tüm egzama türleri ciltte kaşıntı ve kızarıklığa neden olur, ancak el egzaması gibi bazıları farklı görünebilir. El egzamasının belirtileri şunları içerebilir:

Çatlamış ve soyulmuş cilt

Kızarıklık

Kaşıntı

Ağrı

Kuruluk, soyulma ve dökülme

Çatlaklar

Kabarcıklar

Ayrıca, elin avuç içlerinde küçük ve kaşıntılı kabarcıklara neden olan pompholyx veya dishidrotik egzama adı verilen özel bir el egzama türü de bulunmaktadır. Dishidrotik egzama genellikle kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

EL EGZAMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

El egzamasının en iyi tedavisi, tetikleyici nedenlerden kaçınmaktır. Hangi maddelerin el egzamasını tetikleyebileceğini bilmek ve ellerinizi evde ve işte korumak, cildinizi daha fazla tahrişten korumaya yardımcı olabilir. Tutarsızlık yerine, günlük bir bakım ve kontrol rutini izlemek önemlidir.

EL EGZAMASINA NE İYİ GELİR?

Ellerinizi ılık su ve kokusuz sabunla yıkayın.

Elleri nazikçe kurulayın ve hemen sonra nemlendirici uygulayın. Yüksek yağ içeriğine sahip nemlendiriciler (merhemler ve kremler gibi) en etkilileridir.

Alkol ve çözücüler gibi tahriş edici maddeler içeren susuz, antibakteriyel temizleyicilerden kaçının.

Ev işleri sırasında ellerinizi korumak için pamuklu eldivenler kullanın.

İş yerinde kullanılan ürünlerdeki alerjenlerden veya tahriş edici maddelerden kaçının ve kendi el

temizleyicinizi, nemlendiricinizi ve ilaçlarınızı yanınızda taşıyın.

Giysilerinizi ve çalışma yüzeylerinizi temiz tutun ve tahriş edici maddelerden arındırın.

Eldeki yaraların tedavisi için doktora başvurun ve önerilen bariyer onarım kremlerini veya topikal steroidleri kullanın.

El egzaması için en uygun nemlendirici, yağlı bir merhemdir. Etiketi okuyarak su içeriğinin düşük olduğundan emin olun. Ellerinizi yıkadıktan hemen sonra nemlendirici uygulamayı unutmayın. Egzama belirtileri geçse bile, semptomların geri dönmemesi için dikkatli olmak önemlidir.

El egzaması kontrol altına alınabilir ve uygun bakım ile semptomlar azaltılabilir. Yukarıdaki ipuçları, el egzamanızı yönetmek için yardımcı olabilir.