Elektronik sigara ölüm saçıyor

Uzmanı uyarıyor. Elektronik sigaralar içerdikleri aromalar nedeniyle bağımlılığı kolaylaştırıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Ünal, sigara endüstrisinin en büyük hedefinin, insanları 20 yaşından önce tütün bağımlısı yapmak olduğunu söyledi.

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Elektronik sigara ölüm saçıyor
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Masum sanılan, albenisi yüksek olan elektronik sigaralar büyük tehlike saçıyor. İçerisindeki aromalar sizi yavaş yavaş kendisine bağımlı kılıyor.

Elektronik sigara içindeki sıvıyı parçacıklara ayırarak nikotini akciğerlere taşıyor. Alınan nikotin yüzünden beynin gelişimi sekteye uğruyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünal, önemli uyarılar yaptı. Elektronik sigaradaki aroma nikotinin asıl tadını maskeliyor. İşte gizli tehlike burada başlıyor.

Kullanıcıyı cezbetmesi için içerisine 7 binin üzerinde aroma verici katılıyor. Fark etmeden nikotin bağımlısı oluyorsunuz. Bu da insan sağlığını büyük tehlikeye atıyor, akut ve kronik hastalıklara yol açıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Elektronik sigara
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