En büyük kız sendromu nedir?

2- DOĞUM SIRASI KİŞİLİĞİ ETKİLER

Bazı insanlar, daha küçük bir kardeş doğduğunda ebeveynlerinin ilgisinden "tahttan indirildikleri" için, ilk doğan her çocuğun daha sorumluluk sahibi ve daha dengesiz olduğunu iddia eder. Bu her zaman böyle olmayabilir, ancak en yaşlı olmaları, ebeveynlerinin yardıma ihtiyacı olduğunda genellikle en yetenekli çocuklar oldukları anlamına gelir, bu nedenle diğer kardeşlerden daha büyük olana gitme olasılıkları daha yüksektir. Doğum sırası teorisi eski modadır ve psikolojide kısmen çürütülmüştür. Çoğu uzman, kardeş düzenindeki konumunuz deneyimlerinizi ve kişiliğinizi etkilerken, her ailede bağlamına bağlı olarak farklı bir etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir.