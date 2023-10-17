En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar

4. Kaş Cımbızı

Fazladan birkaç kılı cımbızla almak için başka birinin cımbızını kullanırsanız, bu o kadar da korkutucu değildir. Ancak bunları ağır batık tüylerden kurtulmak için kullanırsanız ve kan ortaya çıkarsa, bu araç gelecekte ciddi hastalıklara neden olabilir. Bir çift cımbızı paylaşmaktan başka seçeneğiniz yoksa, cımbızı alkolle iyice ovun.