En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar

En yakın dostunuzla bile paylaşmamız gereken eşyaları araştırdık. Bu eşyaların kullanımı bakteri oluşumunu çok fazla arttırıyor ve sağlığınızı ciddi şekilde riske sokabilir. Sağlığınızı korumak için bazı eşyaları kendinize saklamanız sizin için daha iyi olabilir.

# sağlık # en yakın arkadaşınızla bile paylaşmamanız gereken eşyalar
Editör: Süleyman Daban
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En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar - Resim: 1

1. Tırnak Makası

Biz göremiyoruz ama insan parmaklarında ve tırnaklarında çok miktarda bakteri, virüs ve mantar mikroorganizması var. Bu nedenle sıradan tırnak makası enfeksiyon vektörü haline gelebilir. Dolayısıyla başka birinin tırnak makasını kullanmak mantar hastalıkları ve HPV (insan papilloma virüsü) riskini artırır.

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En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar - Resim: 2

2. Küpeler

Kulaklarda çok sayıda kan damarı vardır. Bu nedenle, bir arkadaşınızın küpelerini taktığınızda bile kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanmanız çok kolaydır. Bir dahaki sefere küpe ödünç almak istediğinizde, önce onları tuvalet ispirtosu ile silin.

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En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar - Resim: 3

3. Dudak Kremi Süren Kadın

Dudak yüzeyinin altında da kan damarları vardır. Yüzün bu kısmına koyduğunuz her şeyi, hatta mikropları bile kan dolaşımına taşımaya hazırlar. Herpes virüsü, taşıyıcıda gözle görülür bir hastalık belirtisi olmasa bile, bir balsam veya rujun paylaşılmasıyla  bir kişiden diğerine bulaşabilir

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En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar - Resim: 4

4. Kaş Cımbızı

Fazladan birkaç kılı cımbızla almak için başka birinin cımbızını kullanırsanız, bu o kadar da korkutucu değildir. Ancak bunları ağır batık tüylerden kurtulmak için kullanırsanız ve kan ortaya çıkarsa, bu araç gelecekte ciddi hastalıklara neden olabilir. Bir çift cımbızı paylaşmaktan başka seçeneğiniz yoksa, cımbızı alkolle iyice ovun.

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