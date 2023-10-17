En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En yakın dostunuzla bile paylaşmamız gereken eşyaları araştırdık. Bu eşyaların kullanımı bakteri oluşumunu çok fazla arttırıyor ve sağlığınızı ciddi şekilde riske sokabilir. Sağlığınızı korumak için bazı eşyaları kendinize saklamanız sizin için daha iyi olabilir.
1. Tırnak Makası
Biz göremiyoruz ama insan parmaklarında ve tırnaklarında çok miktarda bakteri, virüs ve mantar mikroorganizması var. Bu nedenle sıradan tırnak makası enfeksiyon vektörü haline gelebilir. Dolayısıyla başka birinin tırnak makasını kullanmak mantar hastalıkları ve HPV (insan papilloma virüsü) riskini artırır.
2. Küpeler
Kulaklarda çok sayıda kan damarı vardır. Bu nedenle, bir arkadaşınızın küpelerini taktığınızda bile kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanmanız çok kolaydır. Bir dahaki sefere küpe ödünç almak istediğinizde, önce onları tuvalet ispirtosu ile silin.
3. Dudak Kremi Süren Kadın
Dudak yüzeyinin altında da kan damarları vardır. Yüzün bu kısmına koyduğunuz her şeyi, hatta mikropları bile kan dolaşımına taşımaya hazırlar. Herpes virüsü, taşıyıcıda gözle görülür bir hastalık belirtisi olmasa bile, bir balsam veya rujun paylaşılmasıyla bir kişiden diğerine bulaşabilir
4. Kaş Cımbızı
Fazladan birkaç kılı cımbızla almak için başka birinin cımbızını kullanırsanız, bu o kadar da korkutucu değildir. Ancak bunları ağır batık tüylerden kurtulmak için kullanırsanız ve kan ortaya çıkarsa, bu araç gelecekte ciddi hastalıklara neden olabilir. Bir çift cımbızı paylaşmaktan başka seçeneğiniz yoksa, cımbızı alkolle iyice ovun.