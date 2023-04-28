Enerjini nasıl yükseltirsin?

İnsanları kaybetmekten aşırı derecede bir korku duyarsanız karşı taraf bunu hisseder. Bu hisle birlikte zaten sizin üstünüze pek düşmez. Çünkü siz “ben hep el altındayım” gibi bir düşünce yayarsınız. Eğer böyle bir özelliğiniz varsa bundan kurtulmanız auranızı yükseltip güçlendirir.