Enfeksiyon hastalıkları kapıda

Hava sıcaklıkları düştü, enfeksiyon hastalıklar da kapıda göründü. Mevsim geçişleri birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

Bağışıklık sistemimiz virüslerle savaşırken antibiyotik kullanımına da dikkat edilmeli.

Riskli gruptaki vatandaşlar başta olmak üzere grip aşısının yaptırılması enfeksiyonlara karşı kalkan oluyor.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak, "Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimler bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücudun çeşitli hastalıklara karşısında savunmaz hale gelmesine neden olabilir. Mevsim geçiş hastalıklar dediğimizde bunlar soğuk algınlığı, grip, alerjik, bronşit, zatürre, sinüzit, orta kulak iltihabı, astım krizleri… Günlük beslenmemizde taze meyve ve sebzelere daha fazla yer vermek ve bol miktarda sıvı almak gerekmektedir. Hijyene dikkat etmek lazım. Özellikle eli üzerine dikkat etmek önemli evi ve bundan ortamı iyi havalandırmak gerekmektedir. Bu tedbirlere rağmen semptomlarda iyileşme olmazsa muhakkak bir hekime başvurmak gerekmektedir. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak gereklidir. Grip aşıları yıllardır yaptırdığımız çok güvenli aşılardır. Yaşlılar, çocuklar, hatta hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişileri gribe karşı koruyor ve eğer gribe yakalansa bile çok hafife getiriyor ve gribin özellikle zatürre gibi ölümcül yani etkilerinden koruyor." dedi.