Eris varyantı öldürür mü?

Omicron, daha öncekilerden daha bulaşıcı görünen ve mevcut bağışıklığı atlatma yeteneğine sahip başka bir alt varyantı ortaya çıkardı gibi görünüyor. Dünya genelinde, EG.5 varyantı - Yunan tanrıçası Eris'in adı verilen "Eris" olarak takılan - yaygınlık bakımından istikrarlı bir şekilde artıyor, ancak şu anda daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Şimdiye kadar bildiğimiz budur.

ERİS VARYANTI ÖLDÜRÜR MÜ?

EG.5, 2022 kışında Kuzey yarımkürede COVID-19 vakalarının bir dalgasını tetikleyen "Kraken" varyantı olarak bazen adlandırılan XBB.1.5 ile aynı mutasyonların birçoğunu içeren Omicron COVID-19 varyantının başka bir biçimidir. Temel bir fark, EG.5'in virüsün yüzeyinde bulunan spike proteini içinde ek bir F456L amino asit mutasyonunu taşımasıdır. İlk kanıtlar, bu mutasyonun EG.5'in, önceki dönemlerde dolaşımda olan XBB varyantlarından biriyle daha önce enfekte olan bir kişinin vücut sıvılarındaki antikorların nötralizasyonundan kaçınmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Ayrıca Q52H adında bir spike protein mutasyonuna sahiptir ve bu mutasyonun etkileri bilinmemektedir. California'daki La Jolla'daki Scripps Translational Science Institute'in Moleküler Tıp Profesörü ve direktörü Eric Topol'a göre, EG.5 muhtemelen COVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için monoklonal antikorların yaygın olarak kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu ilaçlar etkili olsa da, bu ilaçlar virüslerin değişik özelliklere sahip olmasını teşvik edebilir, çünkü ek mutasyonlar taşıyan virüslerin diğer insanları enfekte etme olasılığı daha yüksektir.

ERİS'İN YAN ETKİLERİ

Eris varyantının size bulaşıp bulaşmadığını ve etkilerini şöyle söyleyebiliriz. Birleşik Krallık'taki COVID enfeksiyonlarının istatistiklerini hesaplayan Zoe Health Study'e göre, COVID varyantının en yaygın belirtileri şunlardır:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif veya şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Hızlı yayılır





Business Today tarafından bildirildiğine göre, UKHSA başkanları şu anda %20,5 büyüme avantajına sahip olduğunu iddia ediyorlar. Bununla birlikte, uzmanlar, Eris'in daha zararlı veya daha ciddi hastalıklara neden olduğu yönündeki düşünceyi destekleyecek şu anda herhangi bir veri olmadığını vurgulamaktadır.