Eris virüsü salgını mı var? Eris varyantı nedir? Eris varyantı belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir?
Baş ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle karşılaşan kişiler dikkatli olmalı çünkü Eris varyantı vakalarında artış yaşanıyor. Kapanma ve izolasyon tekrardan geri mi geliyor? Eris varyantı nedir? Eris varyantı belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir?
Eris virüsü salgını mı var? Eris varyantı nedir? Eris varyantı belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü, EG.5.1 olarak adlandırdığı Eris virüsünün hızla yayıldığını bildiriyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım, bu varyantın baş ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ve eklem ağrısı gibi belirtilere yol açabileceğini açıkladı.
Eris varyantı, Omicron varyantının bir alt türü olarak kabul ediliyor ve 50'den fazla ülkede görülüyor. Ancak bu varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu veya Covid-19'un şiddetli semptomlara yol açıp açmadığı henüz kesin olarak bilinmiyor.
Eris varyantının belirtileri şunlar olabilir: ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.
Eris varyantı öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla bulaşabilir.