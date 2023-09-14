Eris virüsü salgını mı var? Eris varyantı nedir? Eris varyantı belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir?

Eris varyantı, Omicron varyantının bir alt türü olarak kabul ediliyor ve 50'den fazla ülkede görülüyor. Ancak bu varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu veya Covid-19'un şiddetli semptomlara yol açıp açmadığı henüz kesin olarak bilinmiyor.