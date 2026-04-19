Erzurum'da bir kadının idrar kanalından 51 taş çıkarıldı

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Rüveyda Özer, şiddetli ağrı ve mide bulantısı şikayetleriyle başvurduğu sağlık merkezlerinde açık ameliyat önerilmesi üzerine Erzurum’a gelerek Prof. Dr. Fatih Özkaya’ya başvurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren laparoskopik (kapalı) operasyonda, hastanın anatomik bir farklılık olarak çift üreter kanalına sahip olduğu ve bu kanallardan birinin tamamen taşla dolduğu saptandı. Başarıyla tamamlanan müdahale sonucunda idrar kanalındaki tüm taşlar temizlendi.

TIP LİTERATÜRÜNE GİRECEK YOĞUNLUĞA RASTLANDI

Operasyonu yöneten Prof. Dr. Fatih Özkaya, 17 yıllık mesleki kariyerinde binden fazla taş vakasıyla karşılaştığını ancak üreter kanalında bu denli yüksek bir sayıya ilk kez rastladığını ifade etti. Radyolojik görüntülerde fark edilemeyen yoğunluğun operasyon sırasında ortaya çıktığını belirten Özkaya, çıkarılan 51 taşın ulusal ve uluslararası tıp kongrelerinde bilimsel vaka olarak sunulacağını açıkladı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Rüveyda Özer taburcu edilirken, Prof. Dr. Özkaya böbrek ve idrar yolu taşlarının oluşumunu engellemek için bol su tüketiminin hayati önem taşıdığını hatırlattı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde taş vakalarının yaygın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, rutin kontrollerin ve sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.