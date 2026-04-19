Erzurum'da bir kadının idrar kanalından 51 taş çıkarıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla, 31 yaşındaki bir hastanın üreter kanalından irili ufaklı 51 adet taş çıkarıldı

Toygu Ökçün
İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Rüveyda Özer, şiddetli ağrı ve mide bulantısı şikayetleriyle başvurduğu sağlık merkezlerinde açık ameliyat önerilmesi üzerine Erzurum’a gelerek Prof. Dr. Fatih Özkaya’ya başvurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren laparoskopik (kapalı) operasyonda, hastanın anatomik bir farklılık olarak çift üreter kanalına sahip olduğu ve bu kanallardan birinin tamamen taşla dolduğu saptandı. Başarıyla tamamlanan müdahale sonucunda idrar kanalındaki tüm taşlar temizlendi.

TIP LİTERATÜRÜNE GİRECEK YOĞUNLUĞA RASTLANDI

Operasyonu yöneten Prof. Dr. Fatih Özkaya, 17 yıllık mesleki kariyerinde binden fazla taş vakasıyla karşılaştığını ancak üreter kanalında bu denli yüksek bir sayıya ilk kez rastladığını ifade etti. Radyolojik görüntülerde fark edilemeyen yoğunluğun operasyon sırasında ortaya çıktığını belirten Özkaya, çıkarılan 51 taşın ulusal ve uluslararası tıp kongrelerinde bilimsel vaka olarak sunulacağını açıkladı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Rüveyda Özer taburcu edilirken, Prof. Dr. Özkaya böbrek ve idrar yolu taşlarının oluşumunu engellemek için bol su tüketiminin hayati önem taşıdığını hatırlattı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde taş vakalarının yaygın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, rutin kontrollerin ve sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov: istanbul müzakerelerine olumlu bakıyoruzLavrov: istanbul müzakerelerine olumlu bakıyoruzDünya
Türkiye'de heliport sayısı 85’e yükseldiTürkiye'de heliport sayısı 85’e yükseldiGündem
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor
"Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
IBAN transferlerinde yeni dönem
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar
IBAN transferlerinde yeni dönem IBAN transferlerinde yeni dönem
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?