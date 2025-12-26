Estetik ameliyatta ortaya çıktı: Siz de burnunuzda bu taşlarla yaşıyor olabilirsiniz!
Elazığ’da burun estetiği operasyonu sırasında hastanın burun boşluğunda “rinolit” adı verilen taş oluşumları tespit edildi. Nadir görülen bu durum başarıyla tedavi edildi.
Elazığ’da burun estetiği için ameliyat masasına yatan bir hasta, operasyon sırasında hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Burnunda yalnızca şekil bozukluğu olduğunu düşünen hastanın, burun boşluğunda yıllar içinde oluşmuş taşlarbulundu.
Kulak Burun Boğaz (KBB) Doktoru Op. Dr. Erhan Demirbağ tarafından gerçekleştirilen işlemde, endoskopik görüntüleme sırasında rutin dışı sert dokular dikkat çekti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda bu sert yapıların, tıpta “rinolit” olarak tanımlanan taş oluşumları olduğu belirlendi.
Doktor Demirbağ, hastanın aslında farklı bir şikayetle kendilerine başvurduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:
“Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımıza aldık. Ameliyat sırasında rutin işlemlerimizi gerçekleştirirken burun içinde normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıpta rinolit adını veriyoruz. Rinolitler, genellikle çocukluk yaş grubunda, çocukların burun içine koyduğu yabancı cisimler nedeniyle oluşur. Bunlar boncuk, kağıt, peçete parçaları gibi cisimler olabilir.”
Demirbağ, bu yabancı cisimlerin zaman içinde nasıl taşa dönüştüğünü ise şu sözlerle açıkladı:
“Uzun yıllar boyunca bu yabancı cisimlerin etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucunda taşlaşma meydana gelir. Genellikle ufalanabilir yapıda olsalar da uzun süre fark edilmediklerinde büyüyerek burun tıkanıklığına, zamanla burun içi kanamalarına ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntılarına yol açabilirler. Nadiren de bulundukları bölgeye göre hiçbir belirti vermeyebilirler.”
Hastanın durumunun da tam olarak böyle olduğuna dikkat çeken doktor,
“Asıl amacı estetik ameliyattı. Ameliyat sırasında taşı fark ettikten sonra endovizyon sistemini kurarak rinolitlerin tamamını çıkardık. Sonrasında herhangi bir kanama ya da ek bir problemle karşılaşmadık.” dedi.
Ailelere uyarı: Tek taraflı kötü kokuya dikkat!
Demirbağ, sözlerini özellikle ebeveynlere yönelik önemli bir uyarıyla tamamladı:
“Ailelerin özellikle küçük yaşta çocukların burnuna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olmalarıdır. Böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Ayrıca fark edilmeyen tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana görünebilir. Aksi takdirde bu durum yıllar sonra burun içinde taş olarak karşımıza çıkabilmektedir.”