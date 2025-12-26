Estetik ameliyatta ortaya çıktı: Siz de burnunuzda bu taşlarla yaşıyor olabilirsiniz!

Elazığ’da burun estetiği için ameliyat masasına yatan bir hasta, operasyon sırasında hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Burnunda yalnızca şekil bozukluğu olduğunu düşünen hastanın, burun boşluğunda yıllar içinde oluşmuş taşlarbulundu.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Doktoru Op. Dr. Erhan Demirbağ tarafından gerçekleştirilen işlemde, endoskopik görüntüleme sırasında rutin dışı sert dokular dikkat çekti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda bu sert yapıların, tıpta “rinolit” olarak tanımlanan taş oluşumları olduğu belirlendi.

Doktor Demirbağ, hastanın aslında farklı bir şikayetle kendilerine başvurduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı: