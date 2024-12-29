Et kaç derecede pişirilmeli? Uzmanlar uyardı: 'Yeterli pişirilmezse ölüme bile yol açabilir'

Ercoşkun, etlerin doğru şekilde pişirilmemesi durumunda canlı mikroorganizmaların zamanla etin tamamını istila ederek toksik hale gelebileceğini ifade etti. Özellikle salmonella ve koliform grubu bakteriler gibi patojenlerin pişirme sırasında yok edilmesi gerektiğini belirten Ercoşkun, sağlıklı bir et tüketimi için et termometresi kullanmanın önemine dikkat çekti.

Et Kaç Derecede Pişirilmeli?

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kırmızı etlerin en az 63 santigrat derece, beyaz etlerin ise en az 74 santigrat derece sıcaklıkta pişirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sıcaklık değerlerinin altında pişirilen etlerde mikroorganizmaların hayatta kalabileceğini ve sağlık risklerinin artabileceğini belirtti.

Bağışıklık Sistemi Zayıf Olanlar Daha Hassas

Kanatlı hayvan ve su ürünleri etlerinin daha riskli olduğunu söyleyen Ercoşkun, mikroorganizmaların özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyleri hedef aldığını ifade etti. Etin düşük pH seviyesinin bazı mikroorganizmaların gelişimini engellediğini ancak bu durumun özellikle beyaz etler ve deniz ürünlerinde daha az etkili olduğunu vurguladı.

Mikrobiyal Risklere Dikkat

Ercoşkun, “Et yüksek protein içeriğiyle mikroorganizmalar için ideal bir ortam sağlar. Sağlıklı bir hayvandan elde edilen et başlangıçta steril olabilir; ancak hijyenik olmayan koşullarda kesim, taşıma ve hazırlık süreci etlerin hastalık kaynağı haline gelmesine yol açabilir” dedi. Mikroorganizmaların ve parazitlerin yok edilmesi için doğru sıcaklıkta pişirmenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Sağlıklı bir et tüketimi için pişirme süresine ve sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ercoşkun, bu basit önlemlerin sağlık risklerini en aza indireceğini belirtti.