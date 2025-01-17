Et yemeklerinde sakatat, zeytinyağında tohum: Bakanlık o firmaları ifşaladı

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi. Listeye, çok sayıda yeni işletme eklendi. Etli ekmek harcında kalp, mantı ve köfte yapımında sakatat, fıstık ezmesinde gıda boyası tespit etildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Et yemeklerinde sakatat, zeytinyağında tohum: Bakanlık o firmaları ifşaladı
Yayınlanma:

Sağlığı tehlikeye atan firmalar ve ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi.

Güncellenen son listede çok sayıda et ürünü üreten restoran ve kasap işletmeleri yer aldı.

Etli ekmek iç harcına sakatat yani kalp, köfte ve kebaba da kanatlı eti konulduğu belirlendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Elle Mantı Börek'in 'Kayseri mantısı' adı altında kanatlı eti ve sakatat kullandığı belirtildi.

Denetimlerde, zeytinyağlarına tohum yağı, fıstık ezmesine gıda boyası karıştırıldığı da tespit edildi. Toz biber ve kekik gibi ürünlerde de yabancı maddeler bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin süreceğini bildirdi, şüpheli ürünlerin ALO 174 Gıda Hattı’na ihbar edilmesini istedi.

İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladıİsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, görevden uzaklaştırıldı
İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Hamas'tan ateşkes açıklaması
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplandı
29 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktör belli oldu
DEM Parti heyetinden açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Suç örgütlerine "Hücre" operasyonları
Çok Okunanlar
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması
13 askerin öldüğü doğrulandı 13 askerin öldüğü doğrulandı
Galatasaray yeni transferini açıkladı Galatasaray yeni transferini açıkladı
Şubatta elektrik faturasını görünce şok olmayın: Yeni dönem başlıyor Şubatta elektrik faturasını görünce şok olmayın: Yeni dönem başlıyor
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı