Et yemeklerinde sakatat, zeytinyağında tohum: Bakanlık o firmaları ifşaladı

Sağlığı tehlikeye atan firmalar ve ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edildi.



Güncellenen son listede çok sayıda et ürünü üreten restoran ve kasap işletmeleri yer aldı.



Etli ekmek iç harcına sakatat yani kalp, köfte ve kebaba da kanatlı eti konulduğu belirlendi.



İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Elle Mantı Börek'in 'Kayseri mantısı' adı altında kanatlı eti ve sakatat kullandığı belirtildi.



Denetimlerde, zeytinyağlarına tohum yağı, fıstık ezmesine gıda boyası karıştırıldığı da tespit edildi. Toz biber ve kekik gibi ürünlerde de yabancı maddeler bulundu.



Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin süreceğini bildirdi, şüpheli ürünlerin ALO 174 Gıda Hattı’na ihbar edilmesini istedi.

