Evden çalışanlar 2100'da böyle görünecek

İngiltere Leeds Üniversitesi'nin evden çalışanların üçte birinin evde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden çalışmasından yola çıkan şirket, sağlık uzmanları ile beraber 'Anna' isimli bir model oluşturdu. Evden çalışanların 2100 yılına kadar nasıl görüneceğini gösteren model; kambur sırtı, koyu ve çökmüş gözaltları, pençe şeklindeki elleri ile dikkat çekti.



