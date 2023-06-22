Evden çalışanlar 2100'da böyle görünecek
İngiltere'de yapılan bir çalışma ise evden çalışanların 2100 yılında nasıl görüneceğini ortaya koydu.
İngiltere Leeds Üniversitesi'nin evden çalışanların üçte birinin evde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden çalışmasından yola çıkan şirket, sağlık uzmanları ile beraber 'Anna' isimli bir model oluşturdu. Evden çalışanların 2100 yılına kadar nasıl görüneceğini gösteren model; kambur sırtı, koyu ve çökmüş gözaltları, pençe şeklindeki elleri ile dikkat çekti.
Yataktan ya da kanepeden çalışmak Anna'nın duruşuna zarar vermiş, bu nedenle omuzları kalkık, sırtı kamburlaşmış durumda.
Eli ve parmakları bilgisayarın faresinde geçirdiği uzun saatler nedeni ile şekil değiştirmiş.
Sürekli teknoloji kullanımı ve ekrana maruz kalma nedeni ile gözleri zarar görmüş, göz altları morarmış.