Eve Gelir Gelmez Kıyafetleri Bu Yüzden Değiştirmelisiniz!

3. Vücutta Sivilcelere Neden Olabilir

Omuzlarınızda veya sırtınızda can sıkıcı sivilceler varsa giyim tarzınıza daha yakından bakmak isteyebilirsiniz. Sentetik kumaşlardan yapılan giysiler çekici görünse de cildinizin nefes almasına izin vermez ve ısıyı vücutta hapsederek sivilcelere neden olur.

Boynunuzdaki veya göğsünüzdeki sivilcelerin bir başka nedeni de eve geldiğinizde spor kıyafetlerinizi giymeme alışkanlığınız olabilir. Atletik kıyafetler, egzersiz yaparken kendinizi iyi hissetmeniz için tasarlanmıştır ancak spor salonu seansınız bittikten sonra çıkarmazsanız gözeneklerin ve siyah noktaların tıkanmasına yol açabilir.